У понеділок, 6 квітня, Місяць перебуває в знаку Діва. Це 13 місячний день.

Гарний час для кропіткої роботи, що вимагає серйозного підходу. Плідно просуватиметься навчання, робота і будь-яке інше вдосконалення.

У 13 місячний день сприятливими будуть фінансові справи. Гарний час для здійснення запланованих справ і вирішення складних питань.

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Рекомендується більше часу приділити саморозвитку.

Що можна робити в 13 місячний день: розбирати свої помилки.

Що категорично не можна робити 6 квітня: займатися фізичними навантаженнями.

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