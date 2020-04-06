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Факти / Lifestyle

Який сьогодні, 6 квітня, місячний день

У понеділок, 6 квітня, Місяць перебуває в знаку Діва. Це 13 місячний день.

Гарний час для кропіткої роботи, що вимагає серйозного підходу. Плідно просуватиметься навчання, робота і будь-яке інше вдосконалення.

У 13 місячний день сприятливими будуть фінансові справи. Гарний час для здійснення запланованих справ і вирішення складних питань.

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Рекомендується більше часу приділити саморозвитку.

Що можна робити в 13 місячний день: розбирати свої помилки.

Що категорично не можна робити 6 квітня: займатися фізичними навантаженнями.

Також дивіться повний місячний календар на березень 2020.

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