3D-сканери LiDAR і 5G: характеристики лінійки iPhone 12 злили в мережу

У 2020 році шанувальники Apple чекають нової презентації, щоб побачити анонс одразу чотирьох моделей iPhone 12.
Уже зовсім скоро в мережі можуть з’явитися фото новинок. За інсайдерськими даними, уже відомі головні характеристики нових моделей iPhone.
Згідно з цією інформацією, буде два флагманські пристрої: iPhone 12 Pro і iPhone 12 Pro Max. У смартфонів будуть 3D-сканери LiDAR за аналогією з представленим раніше планшетом iPad Pro.
Корпуси смартфонів виготовлятимуть зі сталі, а не з алюмінію.
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Також вся серія нових смартфонів Apple підтримуватиме роботу в мережах п’ятого покоління 5G.
У молодшої моделі iPhone буде 5,4-дюймовий дисплей, процесор Apple A14 Bionic і модуль основної камери з двома сенсорами.
Поки дата презентації та ціни нових iPhone не відомі.
До речі, Apple обмежує продаж iPhone та інших продуктів у своїх інтернет-магазинах в одні руки у багатьох країнах світу.
Джерело: ubergizmo.com