Іспанка, віспа та чума. Як виникали світові епідемії та чим вони завершувались

Смертельна пандемія зазвичай приходить зі сходу, надзвичайно швидко поширюється і захоплює весь світ.

Польові табори швидко змінюватимуться на лазарети. Хвороба не шкодуватиме ні своїх, ні чужих. Їй дадуть романтичну назву Іспанка, хоча перші хворі з’являться у Франції, і з окопів вона перейде у мирне життя.

Хворіли не лише звичайні смертні, а й вельможі.

В Іспанії перехворів король Альфонсо XIII, щоправда, видужав.

Але хвороба забрала австрійського митця Егона Шилє, зірку епохи німого кіно Віру Холодну. У клініку поклали навіть паризького горобчика Едіт Піаф, вона виживе, але від Іспанки втратить доньку Марсель.

Перехворіють 400 млн. Дивним буде те, що від нього вмирали переважно молоді люди – від 20 до 40 років.

У світі пандемія іспанського грипу триватиме 18 місяців. І зійде нанівець сама собою. Після неї буде покращено систему охорони здоров’я. Вперше почнуть говорити про профілактичні заходи.

За п’ять сторіч до цього Європа пережила ще більше лихо – другу хвилю чуми, або чорної смерті.

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Цікаво, що чума як і тепер коронавірус – прийшла з Азії, китайської провінції Хебей. Від гризунів до Європи її принесли чорні пацюки. Почалося у старому світі все знову ж таки з Італії. Там була й найвища смертність. Тоді на вулицях європейських міст вперше з’явилися люди у масках із пташиним дзьобом.

Історик Андрій Нєцой – один із двох українців, які 2003 року заразилися вірусом САРС або атипової пневмонії. Його відносять якраз до сімейства коронавірусів. Виникла недуга 2002-го у китайському місті Гуанджоу.

Нульовий тобто перший пацієнт хворобу не переніс. Але встиг розказати, що перед зараженням провалився у печеру з кажанами. САРС зійшов нанівець навіть ще до створення вакцини. Померли від нього 813 людей.

Та в тому ж 2003 році проблеми людству підкинуть вже птахи. Їхній грип мутуватиме і перейде до людини. А переноситимуть пошесть дикі качки. А 10 років тому планетою прокотився свинячий грип.

Найдавнішою інфекцією, що могла знищувати цілі імперії називають віспу. Її сліди знаходили навіть на муміях давнього Єгипту. Вважається, що від неї помер фараон Рамсес V. Це пояснюють тим, що імунітет давніх правителів був слабкий.

Факти ICTV раніше писали про те, що науковці назвали країни, у яких можна пережити глобальну епідемію.