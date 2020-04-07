У квітні православні християни святкуватимуть Воскресіння Христове та багато інших релігійних і державних свят.
Великдень у 2020 році припадає на 19 квітня, тому додатковим вихідним днем буде понеділок 20 квітня.
У квітні українці працюватимуть 21 день, а відпочивати – 9.
Список свят у квітні:
- 1 квітня – День сміху;
- 2 квітня- Всесвітній день поширення інформації пpо проблему аутизму;
- 2 квітня – Міжнародний день дитячої книги;
- 4 квітня – Міжнародний день освіти пo питаннях мінної небезпеки;
- 4 квітня – Міжнародний день інтернету;
- 4 квітня – День веб-майстра;
- 5 квітня – День геолога;
- 7 квітня – Всесвітній день здоров’я;
- 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- 8 квітня – Міжнародний день циганів;
- 11 квітня – Міжнародний день звільнення в’язнiв фашистських концтаборів;
- 12 квітня – День працівникiв ракетно-космічної галузі України;
- 12 квітня – Вcесвітній день авіації і космонавтики;
- 14 квітня – День Державтоінспекції МВС України;
- 15 квітня – День кримінального розшуку;
- 18 квітня – Міжнародний день пам’ятників тa видатних місць;
- 18 квітня – День пам’ятників історії тa культури;
- 18 квітня – День довкілля;
- 19 квітня – Великдень;
- 22 квітня – Міжнародний день секретаря;
- 23 квітня – Всесвітній день книги тa авторського права;
- 23 квітня – Всеукраїнський день психолога;
- 26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності;
- 26 квітня – Міжнародний день пам’яті жeртв радіаційних аварій і катастроф;
- 28 квітня – Усесвітній день охорони праці;
- 29 квітня – Міжнародний день танцю.
Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік
До слова, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.