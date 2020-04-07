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Факти / Lifestyle

Прикмети на Благовіщення 2020

Благовіщення є неперехідних свят і завжди відзначається 7 квітня.

Саме цього дня Діві Марії явився архангел Гавриїл і повідомив, що вона стане матір’ю Сина Божого.

Читайте: Календар церковних свят на квітень 2020

Ця дата є третьою за значенням після Великодня і Різдва.

Прикмети на Благовіщення

  • Цього дня всі селяни уважно стежили за погодою, і, якщо був дощ, то це віщувало хороший урожай жита, а якщо гроза, то горіхів.
  • Рибалки вірили, що якщо на Благовіщення буде дощова погода, то весь рік буде хороший улов.
  • Цього дня заборонено сваритися. За віруваннями, як проведеш Благовіщення, таким буде і весь рік.
  • Якщо в цей день буде вітер, іній і туман, тоді згідно з повір’ями це обіцяє хороший врожай на весь рік.
  • Також були прикмети і на майбутню зиму. Якщо ластівки не з’являлися, тоді очікується холодна зима.
  • Якщо перед і в день свята купували новий одяг, то його не можна в цей день приміряти, інакше, він швидко зіпсується і порветься.

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів і поминальних днів на 2020 рік.

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