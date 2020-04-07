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Факти / Lifestyle

Привітання з Благовіщенням 2020 в картинках

7 квітня православні християни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це є третім за значенням святом після Різдва Христового та Великодня.

У цей день архангел Гавриїл приніс Діві Марії добру звістку. Він повідомив, що вона стане матір’ю Сина Божого.

Сьогодні прийнято вітати один одного, говорити добрі слова та бажати усього найкращого.

Факти ICTV створили для вас кращі листівки і картинки з привітаннями з Благовіщенням.

Читайте: Благовіщення 2020: прикмети та замовляння у свято

Благовіщення 2020 - привітання в картинках

Благовіщення 2020 - привітання в картинках

Благовіщення 2020 - привітання в картинках

Благовіщення 2020 - привітання в картинках

Благовіщення 2020 - привітання в картинках

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів і поминальних днів на 2020 рік.

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