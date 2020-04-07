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Факти / Lifestyle

Привітання з Днем ангела Алли в СМС

8 квітня іменини святкує Алла. Ім’я означає майстриня на всі руки.

У дитинстві Алла чарівна дівчинка, яка любить знаходитися в центрі уваги. Іноді дратівлива і груба, проте завжди готова допомогти близьким у важкій ситуації.

Алла дуже енергійна і не втрачає дарма часу. Вона будує тільки реальні плани й домагається їхнього здійснення.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Алли в СМС.

***

Нехай оточує всюди щастя,
Нехай переслідує всюди успіх,
Нехай відганяють усі напасті
Усмішки та завзятий сміх.
Нехай буде радості чимало,
Ну, в загальному вітаю, Алла!

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***

Ти Алла наше чудо,
У світі кращої нема.
Добра ти й благородна,
І красива і мила.

З іменинами вітаємо,
І бажаємо ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлемо тобі пісень!

***

Алло, життя твоя нехай буде ясне,
Наче сонце в небесах,
А кохання буде прекрасне,
Як квіти навесні в садах.

***

Нехай буде багато чудових моментів,
Приємних сюрпризів і компліментів,
Бажаю здоров’я, добра і кохання,
Алло, збуваються нехай всі бажання!

***

Вітаю, люба Алла!
Дуже я хочу, щоб ти знала:
Бажаю всі вершини підкорити,
Бути коханою та любити!

Нещодавно Факти ICTV публікували календар свят на квітень 2020 року.

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