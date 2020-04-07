8 квітня іменини святкує Алла. Ім’я означає майстриня на всі руки.
У дитинстві Алла чарівна дівчинка, яка любить знаходитися в центрі уваги. Іноді дратівлива і груба, проте завжди готова допомогти близьким у важкій ситуації.
Алла дуже енергійна і не втрачає дарма часу. Вона будує тільки реальні плани й домагається їхнього здійснення.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Алли в СМС.
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Нехай оточує всюди щастя,
Нехай переслідує всюди успіх,
Нехай відганяють усі напасті
Усмішки та завзятий сміх.
Нехай буде радості чимало,
Ну, в загальному вітаю, Алла!
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Ти Алла наше чудо,
У світі кращої нема.
Добра ти й благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаємо,
І бажаємо ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлемо тобі пісень!
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Алло, життя твоя нехай буде ясне,
Наче сонце в небесах,
А кохання буде прекрасне,
Як квіти навесні в садах.
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Нехай буде багато чудових моментів,
Приємних сюрпризів і компліментів,
Бажаю здоров’я, добра і кохання,
Алло, збуваються нехай всі бажання!
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Вітаю, люба Алла!
Дуже я хочу, щоб ти знала:
Бажаю всі вершини підкорити,
Бути коханою та любити!
Нещодавно Факти ICTV публікували календар свят на квітень 2020 року.