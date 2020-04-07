Великдень удома – під таким гаслом пройдуть цьогорічні пасхальні свята. Аби дух свят не розвіявся в обмеженнях карантину, ми пдготували два вас два простих рецепти сирної паски, яку кожна господина може приготувати вдома.

Рецепт класичної сирої паски

Вам знадобиться:

сир – 500 г;

вершкове масло – 200 г;

цукор – 1 склянка (250 г);

вершки – 1/2 склянки;

яйце (жовток) – 2-3 шт;

родзинки (без кісточок), мигдаль (подрібнений) – по 1 ст.л;

цукати, кардамон (мелений), ванілін – за смаком.

Процес приготування класичної сирної паски:

Розтираємо вершкове масло до білого кольору, після чого додаємо жовтки. Цукор повинен повністю розчинитися. Двічі протираємо через сито сир, потім додаємо родзинками, мигдаль, цукати і лимонну цедру. Додаємо масу до вершкового масла і цукру і все ретельно перемішуємо. Викладаємо отриману масу у форму, попередньо застелену трохи вологою марлею, закриваємо блюдцем. Ставимо у холодильник.

Сирна паска – рецепт

Інгредієнти:

500 г сиру (краще домашнього, без крупинок);

1/2 склянки цукру (250 мл);

1 пакетик ванільного цукру;

1/2 склянки сметани (20-25%);

100 г вершкового масла;

1/2 склянки родзинок;

1/2 склянки горіхів;

1/2 або 3/4 склянки цукатів.

Примітка – рецепт розрахований на форму об’ємом 1 літр.

Для початку підготуйте продукти для приготування сирної паски. Вершкове масло залиште на кілька годин у кімнаті, щоб воно стало м’яким. Горіхи та цукати поріжте на шматочки.

Родзинки переберіть і залийте окропом на 10 хвилин. Потім злийте воду, відіжміть родзинки та дайте їм підсохнути.

Сир перетріть через дрібне сито, щоб він став однорідним. Якщо ви використовуєте сир із магазину, краще протерти його кілька разів.

Сметану змішайте з ванільним і звичайним цукром і збивайе до повного розчинення цукру.

Додайте в сир солодку сметану та м’яке вершкове масло. Добре розмішайте, можна навіть міксером. Насипте в сир горіхи, родзинки та цукати.

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Форму для сирної паски поставте на тарілку і викладіть всередині марлю, а потім наповніть сирною масою. Краї марлі складіть зверху.

Притисніть форму з паскою чимось важки (можна використовувати трилітрову банку з водою, закриту кришкою) і залиште у прохолодному місці на 10-12 годин.

Зніміть вантаж і поставте паску в холодильник на кілька годин, а краще на ніч. Готову сирну паску дістаньте з форми та прикрасьте на власний смак.

Раніше Факти ICTV писали, що християни східного обряду святкують Великдень 19 квітня. Цим святом закінчується Великий піст, який триває 48 днів. Великдень символізує воскресіння Ісуса Христа, який загинув, аби врятувати людство від великих бід.