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Факти / Lifestyle

Розпочалося закрите тестування шутера Valorant

7 квітня стартувало закрите бета-тестування гри Valorant від американської студії Riot Games.

Для тесту розробники видали 50 тис. ключів доступу – порівну для гравців з Європи і Північної Америки.

Учасникам тестування доступні десять персонажів і дві карти для гри.

Всього за годину після початку закритого бета-тесту, Valorant зібрав на платформі онлайн-трансляцій Twitch понад 1,3 млн глядачів.

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Якщо ви отримали ключ, то перейдіть на офіційний сайт Valorant і авторизуйтесь, щоб завантажити гру.

Як писати Факти ICTV, на ігровій платформі Steam почався ранній продаж комп’ютерної гри Mount & Blade 2: Bannerlord. Через три години після релізу, у неї вже грало 100 тисяч людей.

Джерело: Valorant.com

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