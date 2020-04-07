СМС-привітання з Благовіщенням 2020

7 квітня всі православні християни святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне із 12 великих церковних свят.

Благовіщення означає блага або добра звістка. У цей день Діві Марії явився архангел Гавриїл і сповістив про прийдешнє народження Ісуса Христа.

До цього свята віруючі прикрашають свої будинки білими ліліями та йдуть до церкви.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі смс-привітання з Благовіщенням. Якщо ви у цей день не зможете піти до церкви, то привітати своїх рідних можна буде, надіславши їм коротке повідомлення.

Радісних звісток,

Миру й добра

В свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров’я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

***

Свято Благовіщення вже прийшло до нас,

Вас вітаю, друзі, в цей святковий час!

Вість блага з’явилася в цей знаменний день,

А за ним настане згодом Великдень!

***

В Благовіщення бажаю

Всім я щастя і добра,

Богородицю прославим

За народження Христа.

***

В Благовіщення бажаю всією душею,

Щоб чекав тебе скрізь успіх великий!

Ти тільки частіше Господу молись,

Щоб всі мрії заповітні збулись!

***

Навкруги лиш чути дзвін,

Всіх вітає з святом він.

Благовіщення прийшло –

Хай пропаде всюди зло!

***

Всім сьогодні я на світі

Хочу побажати,

Сподіватись лиш на краще,

Й віру зберігати.

Благовіщення сьогодні

Непросте це свято,

Будьте також ви здорові

І живіть багато!

***

Нині Благовіщення

Радісне, віще!

Ми вас вітаємо

Ми вас закликаємо —

Богу поклоніться,

Жарко помоліться.

За Благе Слово

За Ласку Христову!

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