Супермісяць в квітні 2020 року настане 8 числа 5.37 за київським часом.

Він пройде в знаку Терезів і стане справжнім Днем сили, коли Сонце буде здатне зарядити незламною енергією на весь рік.

Супермісяць — це астрономічне явище, яке відбувається при збігу повного або молодого місяця з моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.

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До речі, супермісяць 8 квітня називають рожевим місяцем. Таке ім’я припускає, що небесне тіло матиме певний колір, але це не так. Місяць назвали рожевим на честь весняної квітки – дикого флокса.

Що не можна робити в супермісяць 8 квітня:

перепрацьовувати;

знаходиться в місцях великого скупчення людей;

планувати важливі справи;

проявляти надмірність у вживанні алкоголю;

позичати гроші;

ухвалювати поспішні рішення;

звільнятися;

просити підвищення.

Раніше Факти ICTV писали, що магнітні бурі в квітні нагрянуть сім разів. У цьому місяці очікуються шість слабких і один сильний спалах на сонці.