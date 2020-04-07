Ключовим у церковному календарі традиційно є Світле Христове Воскресіння (Великдень), від якого залежать дати дванадесятих перехідних свят – Входу Господнього в Єрусалим, Вознесіння та Дня Святої Трійці.

Щороку вони змінюються, тому ми позначили їх зірочкою*.

Є ще дванадесяті неперехідні та великі православні свята, присвячені подіям із життя Ісуса Христа, Пресвятої Богородиці та інших шанованих святих, зі сталими датами.

Церковний календар також допоможе визначитися, коли починається та закінчується певний піст, вкаже дати одноденних постів та поминальних днів у 2020 році.

Дванадесяті перехідні свята у 2020

12 квітня* – Вхід Господній в Єрусалим

28 травня* – Вознесіння Господнє

7 червня* – День Святої Трійці (П’ятидесятниця)

Дванадесяті неперехідні свята

7 січня – Різдво Христове

19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення)

15 лютого – Стрітення Господнє

7 квітня – Благовіщення Богородиці

19 серпня – Преображення Господнє

28 серпня – Успіння Богородиці

21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці

27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього

4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Великі свята

14 січня – Обрізання Господнє

7 липня – Різдво Іоанна Предтечі

12 липня – Святих апостолів Петра і Павла

11 вересня – Усікновення глави Іоанна Предтечі

14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці

Багатоденні пости в 2020

Великий піст – з 2 березня до 18 квітня

Петрів піст – з 15 червня до 11 липня

Успенський піст – з 14 до 28 серпня

Різдвяний піст – з 28 листопада 2020 року до 6 січня 2021 року

Одноденні пости:

середа і п’ятниця, окрім суцільних седмиць та святок

Водохресний святвечір – 18 січня

Усікновення глави Іоанна Предтечі – 11 вересня

Воздвиження Хреста Господнього – 27 вересня

Суцільні седмиці (тижні), коли немає посту:

Святки – з 7 до 17 січня

Тиждень Митаря і Фарисея – з 10 до 16 лютого

Масляна (Сирний тиждень) – з 24 лютого до 1 березня

Великодній тиждень – з 20 до 26 квітня

Троїцький тиждень – з 8 до 14 червня

Батьківські суботи (дні поминання покійних):

Вселенська поминальна субота (м’ясопусна) – 22 лютого

Субота другої седмиці Великого посту – 14 березня

Субота третьої седмиці Великого посту – 21 березня

Субота четвертої седмиці Великого посту – 28 березня

Гробки (Проводи) – 28 квітня

Поминання загиблих воїнів – 9 травня

Троїцька поминальна субота – 6 червня

Димитрівська поминальна субота – 7 листопада

Січень 2020

6 січня, понеділок – Святвечір, закінчення Різдвяного посту

7 січня, вівторок – Різдво Христове

7-17 січня – Святки

14 січня, вівторок – Обрізання Господнє

18 січня, субота – Водохресний святвечір, або Надвечір’я Богоявлення (суворий піст)

19 січня, неділя – Богоявлення або Хрещення Господнє

22 січня, середа – одноденний піст

24 січня, п’ятниця – одноденний піст

25 січня, субота – День великомучениці Тетяни або Тетянин день

29 січня, середа – одноденний піст

31 січня, п’ятниця – одноденний піст

Лютий 2020

5 лютого, середа – одноденний піст

7 лютого, п’ятниця – одноденний піст

10-16 лютого – тиждень Митаря і Фарисея

15 лютого, субота – Стрітення Господнє

19 лютого, середа – одноденний піст

21 лютого, п’ятниця – одноденний піст

22 лютого – Вселенська поминальна субота (м’ясопусна)

24 лютого, понеділок – початок Масляної (Сирний тиждень)

Березень 2020

1 березня – Прощена неділя

2 березня, понеділок – початок Великого посту (утримання від їжі)

8 березня, неділя – перше і друге Знайдення голови Іоанна Предтечі

14 березня – Субота другої седмиці Великого посту (поминання покійних)

21 березня – Субота третьої седмиці Великого посту (поминання покійних)

22 березня, неділя – Сорок святих або День всіх святих

28 березня – Субота четвертої седмиці Великого посту (поминання покійних)

30 березня, понеділок – День святого Олексія або Теплого Олекси

Квітень 2020

7 квітня, неділя – Благовіщення Пресвятої Богородиці

11 квітня – Лазарева субота

12 квітня*, неділя – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя)

18 квітня, субота – останній день Великого посту

19 квітня*, неділя – Великдень або Світле Христове Воскресіння

20-26 квітня – Великодній тиждень

28 квітня, вівторок – Гробки (Проводи)

29 квітня, середа – одноденний піст

Травень 2020

1 травня, п’ятниця – одноденний піст

6 травня, середа – Великомученика Георгія Побідоносця (одноденний піст)

8 травня, п’ятниця – одноденний піст

9 травня, субота – поминання загиблих воїнів

13 травня, середа – одноденний піст

15 травня, п’ятниця – одноденний піст

20 травня, середа – одноденний піст

22 травня, п’ятниця – День Миколи Чудотворця (одноденний піст)

24 травня, неділя – Рівноапостольних Кирила та Мефодія

27 травня, середа – одноденний піст

28 травня*, четвер – Вознесіння Господнє

29 травня, п’ятниця – одноденний піст

Червень 2020

3 червня, середа – одноденний піст

5 червня, п’ятниця – одноденний піст

6 червня – Троїцька поминальна субота

7 червня*, неділя – Свята Трійця або П’ятидесятниця, третє Набуття голови Іоанна Предтечі

8-14 червня – Троїцький тиждень

15 червня, понеділок – початок багатоденного Петрівського посту

Липень 2020

7 липня, вівторок – Різдво Іоанна Предтечі, Іванів день

8 липня, середа – День Петра та Февронії

11 липня, субота – закінчення багатоденного Петрівського посту

12 липня, неділя – День святих апостолів Петра і Павла

15 липня, середа – одноденний піст

17 липня, п’ятниця – одноденний піст

22 липня, середа – одноденний піст

24 липня, п’ятниця – одноденний піст

28 липня, вівторок – День хрещення Київської Русі-України

29 липня, середа – одноденний піст

31 липня, п’ятниця – одноденний піст

Серпень 2020

2 серпня, неділя – Ільїн день

5 серпня, середа – одноденний піст

7 серпня, п’ятниця – одноденний піст

9 серпня, неділя – День пам’яті великомученика та цілителя Пантелеймона (одноденний піст)

12 серпня, середа – одноденний піст

14 серпня, п’ятниця – Медовий Спас або Маковія (початок Успенського посту)

14-27 серпня – багатоденний Успенський піст

19 серпня, середа – Преображення Господнє або Яблучний Спас

28 серпня, п’ятниця – Успіння Пресвятої Богородиці (одноденний піст)

29 серпня, субота – Горіховий Спас

Вересень 2020

2 вересня, середа – одноденний піст

4 вересня, п’ятниця – одноденний піст

9 вересня, середа – одноденний піст

11 вересня, п’ятниця – Усікновення глави Іоанна Предтечі (строгий піст)

16 вересня, середа – одноденний піст

18 вересня, п’ятниця – одноденний піст

19 вересня, субота – Михайлове диво

21 вересня, понеділок – Різдво Пресвятої Богородиці

23 вересня, середа – одноденний піст

25 вересня, п’ятниця – одноденний піст

27 вересня, неділя – Воздвиження Хреста Господнього (суворий піст)

30 вересня, середа – День пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові та матеpі їх Софії (одноденний піст)

Жовтень 2020

2 жовтня, п’ятниця – одноденний піст

7 жовтня, середа – одноденний піст

8 жовтня, четвер – День пам’яті преподобного Сергія

9 жовтня, п’ятниця – одноденний піст

14 жовтня, середа – Покрова Пресвятої Богородиці (одноденний піст)

16 жовтня, п’ятниця – одноденний піст

21 жовтня, середа – одноденний піст

23 жовтня, п’ятниця – одноденний піст

28 жовтня, середа – одноденний піст

30 жовтня, п’ятниця – одноденний піст

Листопад 2020

4 листопада, середа – Казанської ікони Божої матері (одноденний піст)

6 листопада, п’ятниця – одноденний піст

7 листопада – Димитрівська поминальна субота

10 листопада, вівторок – Параскева П`ятниця (День пам’яті мучениці Параскеви, названої П’ятниця)

11 листопада, середа – одноденний піст

13 листопада, п’ятниця – одноденний піст

18 листопада, середа – одноденний піст

20 листопада, п’ятниця – одноденний піст

21 листопада, субота – День святого Михайла

25 листопада, середа – одноденний піст

27 листопада, п’ятниця – одноденний піст

28 листопада, субота – початок багатоденного Різдвяного посту

Грудень 2020

4 грудня, п’ятниця – Введення в храм Пресвятої Богородиці (одноденний піст)

7 грудня, понеділок – День пам’яті великомучениці Катерини

13 грудня, неділя – День святого Андрія Первозванного

17 грудня, четвер – День великомучениці Варвари

18 грудня, п’ятниця – День преподобного Сави

19 грудня, субота – День святого Миколая

22 грудня, вівторок – День святої Анни.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.