Для тих, хто не хоче купувати паски в магазині, але й не витрачати багато часу на їх приготування, підійде цей простий рецепт.

Легкий рецепт паски

Вам знадобиться (на 10 порцій):

Молоко – 100 мл

Цукор – 0,5 склянки

Сухі дріжджі – 10 г

Соняшникова олія – ​​50 г

Маргарин – 50 г

Цукати – за смаком

Яйця – 3 штуки

Ізюм – 80 г

Борошно – 750 г

Сіль – 2 г

Загальний час приготування простої паски – 3 години.

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Процес приготування паски на Великдень 2020:

Просіваємо 750 г борошна. Кип’ятимо 100 мл молока і охолоджуємо до 40 градусів. У молоко додаємо 10 г дріжджів, півсклянки цукру, перемішуємо. Додаємо в молоко приблизно склянку борошна. Концентрація маси повинна бути як на оладки. Залишаємо опару хвилин на 40 доходити. Заливаємо 80 г родзинок гарячою водою. Розтоплюємо 50 г маргарину. Розбиваємо 3 яйця у глибокий посуд і збиваємо. Вливаємо яйця в опару, постійно помішуючи. Додаємо у суміш родзинки, сіль, маргарин і ще раз все перемішуємо. Поступово додаємо борошно, вимішуємо до щільного стану. Додаємо до тіста соняшникову олію і вимішуємо. Залишаємо тісто доходити приблизно на 60 хвилин. Коли тісто підніметься, розкладаємо його у форми і ставимо в духовку на 20-30 хвилин. Не забудьте змастити форми олією.

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