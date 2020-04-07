Для тих, хто не хоче купувати паски в магазині, але й не витрачати багато часу на їх приготування, підійде цей простий рецепт.
Легкий рецепт паски
Вам знадобиться (на 10 порцій):
- Молоко – 100 мл
- Цукор – 0,5 склянки
- Сухі дріжджі – 10 г
- Соняшникова олія – 50 г
- Маргарин – 50 г
- Цукати – за смаком
- Яйця – 3 штуки
- Ізюм – 80 г
- Борошно – 750 г
- Сіль – 2 г
Загальний час приготування простої паски – 3 години.
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Процес приготування паски на Великдень 2020:
- Просіваємо 750 г борошна.
- Кип’ятимо 100 мл молока і охолоджуємо до 40 градусів.
- У молоко додаємо 10 г дріжджів, півсклянки цукру, перемішуємо.
- Додаємо в молоко приблизно склянку борошна. Концентрація маси повинна бути як на оладки.
- Залишаємо опару хвилин на 40 доходити.
- Заливаємо 80 г родзинок гарячою водою.
- Розтоплюємо 50 г маргарину.
- Розбиваємо 3 яйця у глибокий посуд і збиваємо.
- Вливаємо яйця в опару, постійно помішуючи.
- Додаємо у суміш родзинки, сіль, маргарин і ще раз все перемішуємо.
- Поступово додаємо борошно, вимішуємо до щільного стану.
- Додаємо до тіста соняшникову олію і вимішуємо.
- Залишаємо тісто доходити приблизно на 60 хвилин.
- Коли тісто підніметься, розкладаємо його у форми і ставимо в духовку на 20-30 хвилин.
- Не забудьте змастити форми олією.
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