7 квітня святкують Всесвітній день здоров’я. Свято відзначається щорічно в день створення у 1948 році Всесвітньої організації охорони здоров’я.
Віруючі сьогодні відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Назва свята передає головний сенс пов’язаної з ним події: Діва Марія дізналася благу звістку про зачаття Христа.
7 квітня іменини відзначають: Марія, Йосип, Сава, Василь, Гаврило, Устим, Феодосій, а також Пелагея.
Народні прикмети і традиції
- Якщо сьогодні в небі не видно ластівок, то весна буде холодною.
- Якщо яскраве сонце світить вранці, то весна буде ранньою.
- Сніг на полях – не буде врожаю.
- Дощ – до великого врожаю жита і грибів.
- Як Благовіщення проведеш, так весь рік і проживеш.
- Яке Благовіщення, такий і Великдень.
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Що не можна робити сьогодні
Сьогодні релігійне свято, тому працювати заборонено.
Не сваріться, інакше негатив пошириться на весь рік.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.