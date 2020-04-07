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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 7 квітня

7 квітня святкують Всесвітній день здоров’я. Свято відзначається щорічно в день створення у 1948 році Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Віруючі сьогодні відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Назва свята передає головний сенс пов’язаної з ним події: Діва Марія дізналася благу звістку про зачаття Христа.

7 квітня іменини відзначають: Марія, Йосип, Сава, Василь, Гаврило, Устим, Феодосій, а також Пелагея.

Народні прикмети і традиції

  • Якщо сьогодні в небі не видно ластівок, то весна буде холодною.
  • Якщо яскраве сонце світить вранці, то весна буде ранньою.
  • Сніг на полях – не буде врожаю.
  • Дощ – до великого врожаю жита і грибів.
  • Як Благовіщення проведеш, так весь рік і проживеш.
  • Яке Благовіщення, такий і Великдень.

Читайте: Благовіщення 2020: прикмети та замовляння у свято

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні релігійне свято, тому працювати заборонено.

Не сваріться, інакше негатив пошириться на весь рік.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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