У вівторок, 7 квітня, Місяць перебуває в знаку Терези. Це 14 місячний день.

Сприятливий час для ділового співробітництва, заснованого на довірі.

Рекомендується бути уважнішими під час прийняття важливих рішень. Астрологи рекомендують не починати нічого нового і глобального.

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У 14 місячний день будуть корисними фізичні навантаження. В особистому житті все почне налагоджуватися, однак варто більше часу приділяти своєму коханому.

Що можна робити 7 квітня: вирішувати важкі питання.

Що категорично не можна робити в 14 місячний день: зловживати алкоголем.

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