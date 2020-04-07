У вівторок, 7 квітня, Місяць перебуває в знаку Терези. Це 14 місячний день.
Сприятливий час для ділового співробітництва, заснованого на довірі.
Рекомендується бути уважнішими під час прийняття важливих рішень. Астрологи рекомендують не починати нічого нового і глобального.
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У 14 місячний день будуть корисними фізичні навантаження. В особистому житті все почне налагоджуватися, однак варто більше часу приділяти своєму коханому.
Що можна робити 7 квітня: вирішувати важкі питання.
Що категорично не можна робити в 14 місячний день: зловживати алкоголем.
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