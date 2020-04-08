Лариси відзначають свої іменини один раз на рік – 8 квітня. За православним календарем, заступницею імені вважають мученицю Ларису Гофтську.

Про неї майже не збереглось жодної інформації. Однак відомо, що Лариса разом з іншими мучениками загинула у першій половині IV століття. Їх спалили у храмі під час служби.

Кращі привітання у СМС з Днем ангела Лариси підготували Факти ICTV.

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле.

***

В День Ангела Лариси,

бажаю я любові та від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Читайте: Календар церковних свят на квітень 2020

День ангела сьогодні у Лариси!

Тебе з цим святом я вітаю!

Здоров’я, мудрості й добра

Тобі на триста літ бажаю!

***

Ларисо! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти така красива і така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

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Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Ларисо, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажати сьогодні

У цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

До слова, цьогоріч квітень виявився багатим на свята. Так, християни відзначатимуть Вербну неділю, Великдень і ще низку великих дат. Календар свят на квітень дивіться на Фактах ICTV.