Лариси відзначають свої іменини один раз на рік – 8 квітня. За православним календарем, заступницею імені вважають мученицю Ларису Гофтську.
Про неї майже не збереглось жодної інформації. Однак відомо, що Лариса разом з іншими мучениками загинула у першій половині IV століття. Їх спалили у храмі під час служби.
Кращі привітання у СМС з Днем ангела Лариси підготували Факти ICTV.
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле.
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В День Ангела Лариси,
бажаю я любові та від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
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Читайте: Календар церковних свят на квітень 2020
День ангела сьогодні у Лариси!
Тебе з цим святом я вітаю!
Здоров’я, мудрості й добра
Тобі на триста літ бажаю!
***
Ларисо! З днем ангела вітаєм,
Всього найкращого бажаєм!
Ти така красива і така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
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Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Ларисо, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажати сьогодні
У цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
До слова, цьогоріч квітень виявився багатим на свята. Так, християни відзначатимуть Вербну неділю, Великдень і ще низку великих дат. Календар свят на квітень дивіться на Фактах ICTV.