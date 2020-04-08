Інтимний простір для закоханих: Facebook запустив додаток для пар

Facebook запустив експериментальний додаток Tuned для закоханих пар, де вони можуть обмінюватися настроєм, музикою та світлинами.

Додаток призначений для спілкування лише між двома людьми. Так компанія хоче створити інтимний простір для закоханих.

Щоб обмінюватися музикою, потрібно прив’язати профіль у Spotify до Tuned. Пари також можуть обмінюватися нотатками та голосовими повідомленнями.

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Наразі програма працює лише на iOS.

Додаток безкоштовний і не вимагає облікового запису Facebook.

Нещодавно у додатку Tinder з’явилась тривожна кнопка, яку користувач зможе натиснути, якщо під час побачення відчує себе в небезпеці.

Джерело: The Verge