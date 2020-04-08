День ангела Лариси: привітання в листівках

День ангела Лариси за церковним календарем святкується лише один раз на рік – 8 квітня.
Ім’я Лариса з давньогрецької перекладається як солодка, приємна.
Покровительницею цього імені є мучениця Лариса Готфська, яка жила у Криму та загинула за свою віру.
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Факти ICTV публікують кращі листівки з Днем ангела Лариси, щоб ви не забули привітати власниць цього імені.
Нещодавно Факти ICTV публікували календар свят на квітень 2020 року.
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