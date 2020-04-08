Погода в Україні на сьогодні, 8 квітня 2020

Погода в Україні буде сонячною та теплою.

На сході без опадів, температура вночі до -3°, вдень до +16°. Жителів південних регіонів очікує тепла погода, а вночі температура знизиться до 3°, вдень підніметься до +18°.

На заході України сонячно. Температура вночі до 3°, вдень до +19°.

У північних областях температура вночі знизиться до 2°, вдень підніметься до +18°. У центрі без опадів, температура вночі до 2°, вдень до +19°.

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8 квітня в Києві без опадів, температура вдень до +19°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.