8 квітня іменини святкує Алла. Ім’я означає майстриня на всі руки.

У дитинстві Алла чарівна дівчинка, яка любить знаходитися в центрі уваги. Іноді дратівлива і груба, проте завжди готова допомогти близьким у важкій ситуації.

Алла дуже енергійна і не втрачає дарма часу. Вона будує тільки реальні плани й домагається їхнього здійснення.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем ангела Алли в СМС.

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Нехай оточує всюди щастя,

Нехай переслідує всюди успіх,

Нехай відганяють усі напасті

Усмішки та завзятий сміх.

Нехай буде радості чимало,

Ну, в загальному вітаю, Алло!

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Ти, Алло, наше чудо,

У світі кращої нема.

Добра ти й благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаємо,

І бажаємо ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлемо тобі пісень!

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Алло, життя твоя нехай буде ясне,

Наче сонце в небесах,

А кохання буде прекрасне,

Як квіти навесні в садах.

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Нехай буде багато чудових моментів,

Приємних сюрпризів і компліментів,

Бажаю здоров’я, добра і кохання,

Алло, збуваються нехай всі бажання!

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Вітаю, люба Алло!

Дуже я хочу, щоб ти знала:

Бажаю всі вершини підкорити,

Бути коханою та любити!

Нещодавно Факти ICTV публікували календар свят на квітень 2020 року.