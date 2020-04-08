Рожевий Місяць 2020: фото рідкісного явища

У ніч на 8 квітня у різних куточках світу жителі могли спостерігати унікальне явище – Супермісяць або Рожевий Місяць.
У Києві його було видно о 05.37 ранку. У цей час супутник Землі максимально наблизився до планети.
Зокрема, Місяць був розташований на відстані 356,9 тис. км від Землі. Завдяки цьому виник оптичний ефект, через який здавалося, що супутник значно більший, ніж його звикли бачити зазвичай.
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Рожевий Місяць 2020: у мережі з’явилися фото рідкісного явища / 4 фотографии
До слова, назва Рожевий Місяць з’явилась через те, що у супутника був відтінок цього кольору. Це відбувається, бо метеоритний пил і інше дрібне космічне сміття краще видно, коли Місяць наближається до Землі.
Наступного разу подібне явище можна буде побачити у квітні 2021 року.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV також писали, який сьогодні, 8 квітня, місячний день, що можна робити і чого краще уникати.Теги: Місяць, СупермісяцьЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==Завантаження...
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