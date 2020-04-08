Рожевий Місяць 2020: фото рідкісного явища

У ніч на 8 квітня у різних куточках світу жителі могли спостерігати унікальне явище – Супермісяць або Рожевий Місяць.

У Києві його було видно о 05.37 ранку. У цей час супутник Землі максимально наблизився до планети.

Зокрема, Місяць був розташований на відстані 356,9 тис. км від Землі. Завдяки цьому виник оптичний ефект, через який здавалося, що супутник значно більший, ніж його звикли бачити зазвичай.

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