День ангела Алли: привітання в листівках

День ангела Алли святкують 8 квітня.

Ім’я Алла має багато значень, та найбільш ймовірним є створена Богом.

Давньоєврейською Али (Ала) – ім’я жінки, яку Бог створив з повітря та вогню для Адама. Перший чоловік захотів собі жінку “з плоті та крові”, тому після Али Бог створив Єву.

Покровителькою цього імені є мучениця Алла Готфська.

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Факти ICTV публікують кращі листівки з Днем ангела Алли.

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