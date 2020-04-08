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Факти / Lifestyle

Святкові листівки з Днем ангела Алли

День ангела Алли святкують 8 квітня.

Ім’я Алла має багато значень, та найбільш ймовірним є створена Богом.

Давньоєврейською Али (Ала) –  ім’я жінки, яку Бог створив з повітря та вогню для Адама. Перший чоловік захотів собі жінку “з плоті та крові”, тому після Али Бог створив Єву.

Покровителькою цього імені є мучениця Алла Готфська.

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Факти ICTV публікують кращі листівки з Днем ангела Алли.

День ангела Алли: привітання в листівках

День ангела Алли: привітання в листівках

День ангела Алли: привітання в листівках

День ангела Алли: привітання в листівках

День ангела Алли: привітання в листівках

Раніше Факти ICTV розповідали, коли Cтрасна п’ятниця у 2020 році.

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