Сирна паска в духовці – простий рецепт

Великдень 2020 українці святкуватимуть удома через карантин. Більшість господинь вже втомилися від приготування їжу, тому пропонуємо простий рецепт смачної сирної паски.

Що потрібно для приготування сирної паски в духовці:

Свіжий сир – 500 г

Яйця – 4 штуки

Цукор – 150 г

Вершкове масло – 100 г

Манка – 1 ст. ложка

Ванільний цукор – за смаком

Цедра лимона – за смаком

Родзинки – 100 г

Загальний час приготування сирної паски в духовці – 2-3 години.

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Процес приготування сирної паски в духовці:

Перетираємо через сито 500 г сиру (або перебиваємо у блендері). Додаємо столову ложку манки, 100 г м’якого вершкового масла, добре перемішуємо до однорідної маси. Кладемо в масу 100 г родзинок і ще раз вимішуємо. У 4 яєць відділяємо жовтки від білків. Жовтки необхідно збити з цукро, поки маса не стане пишною і білою. Жовтки додаємо до сиру та добре вимішуємо. Окремо збиваємо білки 4 яєць у густу піну та додаємо до сиру. Ще раз добре перемішуємо. Форми для випікання змащуємо шматочком вершкового масла і обсипаємо манкою, щоб сирна паска не прилипла до форми. Замість манки можна взяти панірувальні сухарі. Ставимо форми в духовку, розігріту до 150-170°С. Випікати 1-1,5 години (залежно від духовки та розміру пасок).

Як визначити, що паски готові – серединка повинна прихопитися, а верх підрум’янитися.

Пропонуємо також спекти паску за простим рецептом, на приготування якого знадобиться близько трьох годин.