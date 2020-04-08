Тримайте котів удома: ветеринари дали рекомендації через коронавірус

Вчені-ветеринари рекомендують власникам котів тримати своїх домашніх тварин у приміщенні, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
Водночас Британська ветеринарна асоціація заявила, що “власники не повинні турбуватися” про будь-який ризик зараження від своїх домашніх тварин.
– Немає жодного випадку зараження коронавірусом людини від домашнього собаки чи кота, – сказав доктор Ангел Альмендрос із міського університету в Гонконгу.
Читайте: Біологічна зброя або контакт з твариною: усі теорії виникнення Covid-19
Котам краще залишатися вдома, бо вони можуть інфікуватися від інших котів, пояснили вчені.
Нагадаємо, Кабінет міністрів зняв раніше введену заборону на роботу ветеринарних клінік під час карантину.
Джерело: BBC