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Факти / Lifestyle

Тримайте котів удома: ветеринари дали рекомендації через коронавірус

Вчені-ветеринари рекомендують власникам котів тримати своїх домашніх тварин у приміщенні, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Водночас Британська ветеринарна асоціація заявила, що “власники не повинні турбуватися” про будь-який ризик зараження від своїх домашніх тварин.

– Немає жодного випадку зараження коронавірусом людини від домашнього собаки чи кота, – сказав доктор Ангел Альмендрос із міського університету в Гонконгу.

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Котам краще залишатися вдома, бо вони можуть інфікуватися від інших котів, пояснили вчені.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зняв раніше введену заборону на роботу ветеринарних клінік під час карантину.

Джерело: BBC

Фото: Dreamstime

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