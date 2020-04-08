8 квітня українці відзначають день Гавриїла і Василя. Архангел Гавриїл вважався особливо наближеним до Бога. Його дуже шанують в християнстві, ісламі, іудаїзмі. Народ дав йому ім’я Благовіст, дізнавшись про те, що саме Архангел Гавриїл сповістив про народження Ісуса Марією.

Як це не парадоксально, але у стародавніх слов’ян міцно закріпилася думка про те, що все те, що народилося в цей день, буде потворним.

Говорили:

– Що народилося в день Гавриїла – жахливе і некрасиве.

Тому, 8 квітня намагалися навіть не прясти, інакше виходили негарні речі, які ніхто не хотів носити і купувати. Вважали навіть, що людина, яка народилася в цей день, буде мати фізичні вади. До речі, аналогічне повір’я існувало на Різдво.

Над такими людьми часто насміхалися і говорили, що з них нічого путнього не вийде.

8 квітня іменини відзначають: Алла, Василь, Ганна, Гаврило, Іриней, Лариса, Марк.

Народні прикмети і традиції на 8 квітня

Якщо позеленіла черемха, то прийшов час садити ранню картоплю.

Зацвіла верба – пора виставляти бджіл на пасіці.

Яка погода на Гавриїла, така буде і на Сергія-курника (8 жовтня).

Заморозки – до холодної і затяжної весни.

Сни з 7 на 8 квітня можуть здійснитися протягом тижня.

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Що не можна робити 8 квітня

Не можна сваритись та лаятись;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна бажати комусь зла;

Не можна зловживати шкідливими звичками;

Не можна вживати спиртне.

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