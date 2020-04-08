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Який сьогодні, 8 квітня, місячний день

У середу, 8 квітня, Місяць перебуває в знаку Терези. Це 15 місячний день.

Сприятливий час для кардинальних змін. Для ділового співробітництва це буде хороший період.

У період повного Місяця спостерігається максимальна народжуваність дітей. У спілкуванні може з’являтися надмірна імпульсивність.

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На 15 місячний день удача чекає людей, які займаються розумовою діяльністю. Астрологи рекомендують зайнятися справами, які ви відкладали раніше.

Що можна робити в 15 місячний день: займатися не терміновими справами.

Що категорично не можна робити 8 квітня: зловживати алкоголем.

Також дивіться повний місячний календар на березень 2020.

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