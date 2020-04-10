10 квітня у всьому світі відзначається День братів і сестер. Свято зародилося в США, його впровадила Клаудія Еварт, яка в ранньому віці втратила своїх брата і сестру. Це стало для неї справжньою трагедією.

І в День народження своєї сестри, 10 квітня, жінка вирішила нагадати всій планеті, наскільки важливо берегти своїх близьких і заснувала таке свято – Міжнародний день братів і сестер.

Факти ICTV підготували красиві привітання в листівках з Днем брата і сестри.

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