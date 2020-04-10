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Факти / Lifestyle

День брата і сестри: найкращі привітання в листівках

10 квітня у всьому світі відзначається День братів і сестер. Свято зародилося в США, його впровадила Клаудія Еварт, яка в ранньому віці втратила своїх брата і сестру. Це стало для неї справжньою трагедією.

І в День народження своєї сестри, 10 квітня, жінка вирішила нагадати всій планеті, наскільки важливо берегти своїх близьких і заснувала таке свято – Міжнародний день братів і сестер.

Факти ICTV підготували красиві привітання в листівках з Днем брата і сестри.

листівки з Днем брата і сестри

листівки з Днем брата і сестри

Читайте: Коли Великдень у 2020 році

листівки з Днем брата і сестри

листівки з Днем брата і сестри

листівки з Днем брата і сестри

листівки з Днем брата і сестри

 

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.

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