День брата і сестри - привітання в СМС

День брата і сестри у світі відзначають 10 квітня.

Це свято має американське походження, його оригінальна назва – National Siblings Day.

У День брата і сестри традиційно вшановують сімейні цінності та проводять день у колі рідних людей.

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Факти ICTV підготували теплі СМС-привітання з Днем брата і сестри, щоб ви не забули привітати своїх найближчих людей.

***

Немає нічого міцнішого за родинні зв’язки. Ви – найближчі люди один одному. Брат завжди береже сестру, а сестра – це вічна опіка брата. Живіть завжди ув злагоді, дружбі і любові. Тримайтеся душами один за одного. Нехай щастя завжди буде над головою, як лавровий вінець. Здоров’я і всього найкращого!

***

Сестро моя рідна, сестро моя мила,

Щоб літати в небі, є у тебе крила,

Роботящі руки, щоб усе робити,

І чутливе серце, щоб усіх любити!

Хай духмяні квіти долю прикрашають,

І хороші друзі в гості заглядають,

Соловей щебече про кохання миле,

Щоб століття справить, стане тобі сили!

***

У добрі, як вареник в сметані, купайся,

До захмарних висот у житті підіймайся,

За собою усіх, ніби флагман, веди,

Нехай буде тобі і з роси, і з води!

Нехай доля розмалює

Тобі сірі будні,

щоб були вони не нудні,

Чудні й незабутні.

Хай рожеві будуть мрії,

Щоб у сині далі,

У зелені гори ніс

Червоний феррарі.

Білих хвиль на сході сонця,

У Чорному морі,

Неба синього з багрянцем

І золоті зорі!

***

Заступався мій брат за мене, як гора,

Коли була в дитинстві вередлива я мала!

Я все, мій рідний брате, пам’ятаю,

І щирого добра й подяки теж тобі бажаю!

***

Усі найкращі привітання,

Всі квіти, подарунки всі,

Та найщиріші побажання

Моїй сестричці – красі,

Будь, моя люба, наче пташка,

На крилах радості літай,

Не вішай ніс, коли є важко,

Як промінь сонця, розквітай,

Нехай до тебе щастя лине,

Підносить доля, що не день,

Здоров’я, успіх та кохання,

І сміху пару добрих жмень!

Нагадаємо, Факти ICTV публікували календар магнітних бур у квітні 2020 року.