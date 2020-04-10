День брата і сестри - привітання в СМС

День брата і сестри у світі відзначають 10 квітня.
Це свято має американське походження, його оригінальна назва – National Siblings Day.
У День брата і сестри традиційно вшановують сімейні цінності та проводять день у колі рідних людей.
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Факти ICTV підготували теплі СМС-привітання з Днем брата і сестри, щоб ви не забули привітати своїх найближчих людей.
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Немає нічого міцнішого за родинні зв’язки. Ви – найближчі люди один одному. Брат завжди береже сестру, а сестра – це вічна опіка брата. Живіть завжди ув злагоді, дружбі і любові. Тримайтеся душами один за одного. Нехай щастя завжди буде над головою, як лавровий вінець. Здоров’я і всього найкращого!
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Сестро моя рідна, сестро моя мила,
Щоб літати в небі, є у тебе крила,
Роботящі руки, щоб усе робити,
І чутливе серце, щоб усіх любити!
Хай духмяні квіти долю прикрашають,
І хороші друзі в гості заглядають,
Соловей щебече про кохання миле,
Щоб століття справить, стане тобі сили!
***
У добрі, як вареник в сметані, купайся,
До захмарних висот у житті підіймайся,
За собою усіх, ніби флагман, веди,
Нехай буде тобі і з роси, і з води!
Нехай доля розмалює
Тобі сірі будні,
щоб були вони не нудні,
Чудні й незабутні.
Хай рожеві будуть мрії,
Щоб у сині далі,
У зелені гори ніс
Червоний феррарі.
Білих хвиль на сході сонця,
У Чорному морі,
Неба синього з багрянцем
І золоті зорі!
***
Заступався мій брат за мене, як гора,
Коли була в дитинстві вередлива я мала!
Я все, мій рідний брате, пам’ятаю,
І щирого добра й подяки теж тобі бажаю!
***
Усі найкращі привітання,
Всі квіти, подарунки всі,
Та найщиріші побажання
Моїй сестричці – красі,
Будь, моя люба, наче пташка,
На крилах радості літай,
Не вішай ніс, коли є важко,
Як промінь сонця, розквітай,
Нехай до тебе щастя лине,
Підносить доля, що не день,
Здоров’я, успіх та кохання,
І сміху пару добрих жмень!
Нагадаємо, Факти ICTV публікували календар магнітних бур у квітні 2020 року.