Календар церковних свят на квітень доволі великий, однак найголовнішим святом вважають Великдень, що припадає на 19 квітня.
Також на квітень у православ’ї припадає Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Список церковних свят на квітень:
- 1 квітня – мученика Хрисанфа;
- 2 квітня – преподобних Іоанна;
- 3 квітня – преподобного Серафима Верецького;
- 4 квітня – священномученика Василя Анкірського;
- 5 квітня – преподобномученика Никона Сицилійського;
- 6 квітня – передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- 8 квітня – Собор Архангела Гавриїла;
- 9 квітня – мучениці Матрони Солунської (Фессалонікійської);
- 10 квітня – преподобного Іларіона Нового;
- 11 квітня – священномучеників Марка та Кирила;
- 12 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя);
- 13 квітня – святителя Інокентія (Веніяминового);
- 14 квітня – мученика Авраамия Болгарського;
- 15 квітня – преподобного Тита чудотворця;
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- 16 квітня – Великий четвер. Спогад Таємної Вечері;
- 17 квітня – Страсна п’ятниця. Розп’яття Ісуса Христа;
- 18 квітня – Велика субота перед Великоднем;
- 19 квітня– Світле Христове Воскресіння або Великдень;
- 20 квітня – початок Світлої седмиці;
- 21 квітня – Іверської ікони Божої Матері;
- 22 квітня – мученика Євпсихія Кесарійського;
- 24 квітня – ікони Божої Матері Живоносне Джерело;
- 25 квітня – преподобного Василя сповідника;
- 26 квітня – священномученика Артемона Лаодикийського;
- 27 квітня – святого Мартіна Першого;
- 28 квітня – поминання покійних;
- 29 квітня – Мучениць Агапії, Ірини та Хіонії;
- 30 квітня – преподобного Акакія.
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