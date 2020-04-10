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Календар церковних свят на квітень 2020

Календар церковних свят на квітень доволі великий, однак найголовнішим святом вважають Великдень, що припадає на 19 квітня.

Також на квітень у православ’ї припадає Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Список церковних свят на квітень: 

  • 1 квітня – мученика Хрисанфа;
  • 2 квітня – преподобних Іоанна;
  • 3 квітня – преподобного Серафима Верецького;
  • 4 квітня – священномученика Василя Анкірського;
  • 5 квітня – преподобномученика Никона Сицилійського;
  • 6 квітня – передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці;
  • 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
  • 8 квітня – Собор Архангела Гавриїла;
  • 9 квітня – мучениці Матрони Солунської (Фессалонікійської);
  • 10 квітня – преподобного Іларіона Нового;
  • 11 квітня – священномучеників Марка та Кирила;
  • 12 квітня – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя);
  • 13 квітня – святителя Інокентія (Веніяминового);
  • 14 квітня – мученика Авраамия Болгарського;
  • 15 квітня – преподобного Тита чудотворця;

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  • 16 квітня – Великий четвер. Спогад Таємної Вечері;
  • 17 квітня – Страсна п’ятниця. Розп’яття Ісуса Христа;
  • 18 квітня – Велика субота перед Великоднем;
  • 19 квітня– Світле Христове Воскресіння або Великдень;
  • 20 квітня – початок Світлої седмиці;
  • 21 квітня – Іверської ікони Божої Матері;
  • 22 квітня – мученика Євпсихія Кесарійського;
  • 24 квітня – ікони Божої Матері Живоносне Джерело;
  • 25 квітня – преподобного Василя сповідника;
  • 26 квітня – священномученика Артемона Лаодикийського;
  • 27 квітня – святого Мартіна Першого;
  • 28 квітня – поминання покійних;
  • 29 квітня – Мучениць Агапії, Ірини та Хіонії;
  • 30 квітня – преподобного Акакія.

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Фото: Pixabay

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