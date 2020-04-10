Факти ICTV створили добірку нових серіалів 2020 року. Ми враховували рейтинги, відгуки, обирали роботи в різноманітних жанрах і просто зараз познайомимо вас із новинками.

Авеню 5

Іронічний науково-фантастичний серіал HBO про космічні подорожі. За сюжетом туристичний корабель Авеню 5 з тисячами пасажирів на борту зазнав трощі недалеко від Сатурна.

Людям доведеться провести в космосі цілих три роки, але це не найстрашніше. Після катастрофи з’ясовується, що пасажири й екіпаж гадки не мають, як поводити себе в критичній ситуації.

Роль капітана Авеню 5 виконав незрівнянний Г’ю Лорі, добре відомий глядачам за серіалом Доктор Хаус.

Прем’єра: 19 січня 2020 року

Мисливці

Новий серіал 2020 року, який транслюється на Amazon Prime Video. Події відбуваються в Нью-Йорку альтернативної реальності, куди після закінчення Другої світової війни втекли нацисти й тепер намагаються створити Четвертий рейх.

Група мисливців повинна перешкодити нацистам реалізувати підступний план зі встановлення диктатури і відродження геноциду. На чолі борців за справедливість – Меєр Офферман, роль якого виконав сам Аль Пачіно.

Прем’єра: 21 лютого 2020 року

Читайте: Міні-серіали 2020: що варто подивитися

Белгравія

Британський серіал спільного виробництва ITV і Epix, знятий за романом Джуліана Феллоуза. Події відбуваються у 1840-х у престижному районі Лондона – Белгравії.

Дві аристократичні родини – Тренчарди і Белласіси – оселилися в сусідніх будинках. Виявляється, що їх пов’язують події, що відбулися двадцять п’ять років тому напередодні битви під Ватерлоо.

Продюсери обіцяють, що на глядачів чекають шокуючі сімейні таємниці, події, що швидко розвиваються, і несподівані сюжетні повороти.

Прем’єра: 12 квітня 2020 року

Ключі Локів

Американський хоррор-серіал від Netflix, знятий за серією коміксів сина Стівена Кінга – Джо Гілла. В основі сюжету – історія родини Локів. Після смерті чоловіка мати з трьома дітьми переїжджає в старий родовий маєток Метісон. У будинку багато таємних дверей, до яких можна підібрати магічні ключі.

Ключі не тільки наділяють їх власника магічною силою, а й можуть пробудити щось жахливе.

Прем’єра: 7 лютого 2020 року

Devs

Один із найбільш очікуваних серіалів 2020 року в жанрі наукової фантастики. Головну роль у ньому виконала британська актриса і фотомодель японського походження Соноя Мідзуно.

Лілі Чан – комп’ютерний геній та інженер американської IT-компанії Амая. Дівчина намагається розгадати таємницю зникнення свого коханого. Під час розслідування вона починає підозрювати, що в тому, що сталося, винне керівництво Амая.

Прем’єра: 5 березня 2020 року

Змова проти Америки

Нова робота в жанрі альтернативної історії. Сюжет перенесе глядачів до Америки 1940 року, де на виборах перемагає не Франклін Рузвельт, а Чарльз Ліндберг. Новий президент виступає проти участі США у війні й не приховує своїх антисемітських поглядів. У країні поступово формується фашистська диктатура.

Чим обернеться змова проти Америки? Як могла б скластися історія цілої країни, якби американці обрали профашистського лідера? Не проґавте нову прем’єру від сценаристів HBO.

Прем’єра: 16 березня 2020 року

Cестра Ретчед

Netflix створили серіал-приквел до відомого фільму Мілоша Формана Пролітаючи над гніздом зозулі. Одну з ролей у ньому виконала Шерон Стоун.

Нова робота присвячена жорстокій медсестрі Мілдред Ретчед, яка знущалася над пацієнтами психіатричної лікарні. Жінка встановлювала власні правила й повністю пригнічувала волю хворих.

Серіал розповість, як так вийшло, що з милої дівчини Мілдред перетворилась у безжального монстра. Рекомендуємо не проґавити його всім шанувальникам Пролітаючи над гніздом зозулі.

Прем’єра: вересень 2020 року

Кеті Кін

У 2020 році вийшов спін-офф популярного підліткового серіалу Рівердейл. Роль Кеті Кін виконала Люсі Гейл.

Це історія про молоду талановиту дівчину, яка працює персональним асистентом покупців нью-йоркського універмагу Lacy’s, але її справжнє покликання – дизайн одягу. Чи зуміє Кеті Кін стати модельєром і підкорити Нью-Йорк?

Серед інших героїв серіалу – зірка нічних клубів і драг-квін Хорхе, феміністка Пеппер, яка мріє створити власну модну імперію, боксер Ко Келлі та співачка-початківець Джозі Макой.

Прем’єра: 6 лютого 2020 року

Крізь сніг

Серіал, на який із нетерпінням чекають шанувальники постапокаліпсису. Дії відбуваються за сім років після того, як світ став сніговою пустелею.

Люди, що вижили, мчать Транссибірською магістраллю в гігантському поїзді. Суспільство поділене на соціальні класи – від правлячої еліти в перших вагонах до принижених і пригноблених у хвості поїзда.

Прем’єра: 31 травня 2020 року

Зоряний шлях: Пікар

Фанати Стартреку дочекалися виходу серіалу Зоряний шлях: Пікар. Дії нової роботи відбуваються за двадцять років після подій фільму Зоряний шлях: Відплата 2002 року. На сюжет серіалу вплинули також події нової трилогії Зоряного шляху.

У ролі адмірала Жана-Люка Пікара – Патрік Стюарт, який повернувся до цієї ролі через довгих вісімнадцять років. Ексклюзивним продюсером шоу виступає Алекс Куртцман.

Прем’єра: 23 січня 2020 року

Нещодавно Факти ICTV зробили добірку кращих серіалів від HBO за весь час існування телеканалу.