Наближається велике свято Великдень, коли кожна господиня починає шукати рецепти паски – головної прикраси святкового столу. Існує безліч варіацій, однак найбільш перевіреним є рецепт паски на молоці.

Факти ICTV публікують два найпопулярніші рецепти: паска на 1 літр молока та паска на 0,5 літра молока.

Рецепт паски на 1 літр молока

Вам знадобиться:

Борошно -2 кілограми

Молоко – 1 літр

Яйця – 30 штук

Вершкове масло – 700 грамів

Свіжі дріжджі – 100 грамів

Цукор – 1 кілограм

Сіль – 1 чайна ложка

Родзинки – 1 склянка

Мелена кориця – 1 чайна ложка

Мелений кардамон – пів чайної ложки

Ванільний цукор – 10 грамів

Тертий мускатний горіх – 1 щіпка

Загальний час приготування паски на 1 літр молока – приблизно 6 годин.

Процес приготування паски:

Ставимо 1 літр молока на невеликий вогонь і додаємо в нього півтори склянки борошна. Ретельно розмішуємо. Розтираємо 100 грамів дріжджів з цукром (1 столова ложка), після того, як вони стануть рідкими, додаємо в тісто. Все добре перемішуємо і залишаємо в теплі приблизно на півтори години. Відокремлюємо білки від жовтків 30 яєць. До жовтків додаємо цукор і збиваємо блендером. Додаємо 700 грамів вершкового масла і розтираємо до однорідної маси. Солимо, додаємо родзинки (1 склянка), кардамон (половину чайної ложки), корицю (1 чайну ложку), ванільний цукор (10 грамів). Все добре перемішуємо і додаємо в опару. Просіваємо борошно і додаємо його в тісто. Місимо тісто на паску, поки воно не перестане прилипати до рук. Відкладаємо тісто в миску і залишаємо на 3 години, щоб воно підійшло. Перед тим, як розкласти тісто у форми, змащуємо їх маслом. Ставимо в духовку на 30 хвилин (температура в духовці повинна бути 210 градусів). Після того, як паски будуть готові, покриваємо їх глазур’ю.

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Паска на 0,5 літра молока

Що знадобиться:

Борошно – 1 кілограм

Молоко – 500 мілілітрів

Пресовані дріжджі – 60 грамів

Яйця – 6 штук

Вершкове масло – 180 грамів

Цукор – 250 грамів

Родзинки – 250 грамів

Ванільний цукор – 1 чайна ложка

Загальний час приготування паски на півлітра молока – 4 години.

Підігріваємо 500 мілілітрів молока, розчиняємо в ньому 60 грамів дріжджів і замішуємо туди півкілограма борошна. Відкладаємо тісто в миску і ставимо в тепле місце на 30 хвилин. Відокремлюємо білки від жовтків 6 яєць. Білки солимо і збиваємо в круту піну. Жовтки розтираємо з 1 чайною ложкою ванільного цукру. Додаємо в тісто жовтки і 180 грамів м’якого вершкового масла. Все добре перемішуємо і потім додаємо білки. Просіваємо борошно. Додаємо в тісто 2 склянки борошна. Місимо тісто для паски, поки воно не перестане прилипати до рук. Ставимо на 60 хвилин в тепле місце. Родзинки промиваємо і заливаємо водою на 15 хвилин. Опісля воду зливаємо, а родзинки додаємо в тісто і залишаємо ще на 15 хвилин. Розкладаємо тісто в змащені маслом форми і ставимо в духовку на 10 хвилин. Вона повинна спочатку бути розігрітою до 100 градусів. Опісля додаємо температуру в духовці до 180 градусів і чекаємо ще 25 хвилин.

Нагадаємо, нещодавно Факти ICTV розповідали, як можна освятити паску під час карантину.