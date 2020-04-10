У 2020 року вартість великоднього кошика становитиме близько 620 грн. Цьогоріч традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться українцям на 88 грн дорожче.

Зокрема, ціна паски домашньої випічки становитиме близько 96 грн за 1 кг. У магазинах і супермаркетах готова випічка коштуватиме дорожче.

Найдорожчими складовими великоднього кошика традиційно будуть м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 118 грн (190-250 грн за 1 кг) та буженина (0,5 кг) – 110 грн з розрахунку 195-230 грн за 1 кг.

Сало (0,5 кг) обійдеться у 48 грн з розрахунку 80-125 грн за 1 кг.

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Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) – 75 грн (138-190 грн за 1 кг) та вершкове масло (0,5 кг) – 85 грн (160-210 грн за 1 кг). М’який сир (0,5 кг) обійдеться приблизно у 55 грн (70-115 грн за 1 кг).

Найдешевшими будуть яйця (10 шт.) – 20 грн (19-25 грн за десяток залежно від категорії) та хрін (250 г) – 12 грн.

За пляшку церковного вина Кагор, в середньому, доведеться заплатити 120 грн.

У разі наповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими (помідори, огірки, яблука, червоне вино) його вартість зросте до 801 грн.

Адже ціна яблук становить 12-20 грн, томатів тепличних – 47-55 грн, огірків – 56-63 грн.

До слова, через карантин в Україні вірян закликають залишатися вдома і не йти до церкви на Великдень. Тому Факти ICTV підготували поради, як освятити паску під час карантину.

Джерело: Інститут аграрної економіки