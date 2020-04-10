Астропрогноз щодо коронавірусу в Україні та світі

Докладний астрологічний прогноз щодо пандемії коронавірусу в Україні та світ склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

У Сонячній системі до газових гігантів відносять Юпітер і Сатурн. З 3 грудня Юпітер перейшов у знак Козерога, поступово наближаючись до Плутона та Сатурна, які в цей знак перейшли раніше.

Юпітер – це питання зарубіжжя, в Козерогу (до 19 грудня 2020) – у статусі падіння і, як ми бачимо, інші країни для багатьох виявилися закритими. Енергія Юпітера посприяла тому, що люди повернулися додому, до сімейних цінностей, зайнялися саморозвитком у домашніх умовах.

2020 рік настав у період між двома затемненнями (26 грудня 2019 – 10 грудень 2020) і став переломним для кожного з нас. Це рік глобальних змін і повного переосмислення життя.

У 2020 році – 6 затемнень: 4 місячних (10.01, 05.06, 05.07, 30.11 і 2 сонячних (21.06, 14.12). Така кількість затемнень буває не так часто, попередній раз 6 затемнень були у 2011 році.

Можна одразу назвати кілька подій 2011 року: вбивство терориста №1 – Усами бен Ладена, фінансова криза в Європі, кубинський лідер Фідель Кастро офіційно пішов з влади, від серцевого нападу помер керівник Північної Кореї – Кім Чен Ір. Крім того, фахівці ООН визначили 31 жовтня 2011 року як день, в який населення Землі перевищило 7 млрд людей.

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12 січня 2020 відбулося з’єднання Сатурна з Плутоном в Козерогу, а таке буває раз в 30 років і приносить різні глобальні трансформації.

Астропрогноз щодо коронавірусу в Китаї

Китай – це та країна, яка готова йти на жертви та обмеження заради досягнення мети, також вона показує неймовірну працездатність.

Плутон має відношення до стихійних лих і руйнувань, ядерної енергії, трансформацій, неконтрольованих масових подій. Сюди належать питання життя і смерті, зокрема поширення небезпечних вірусів, епідемії, війни. З’єднання Сатурна і Плутона в Козерогу 12 січня 2020 року дало спалах коронавірусу в Китаї. Країна змогла провести перепис населення, виявили всіх нелегалів і багатьох депортувати з країни. Китай показав всьому світу, що здатний посадити на повний карантин 1,5 млрд людей, побудувати спеціалізовану лікарню за тиждень. Поки весь світ переживає кризу у зв’язку з коронавірусом, Китай з нього вже вийшов і допомагає фінансово іншим державам, збільшує свій глобальний вплив, скуповує акції підприємств, які значно здешевшали.

Астропрогноз щодо коронавірусу в США

Все, що відбувається нині, зокрема в США, після завершення, призведе до оновлення світового порядку і міжнародної фінансової системи.

З 22 березня Сатурн перейшов у знак Водолія, але ще повернеться в знак Козерога 2 липня і буде тут до 17 грудня 2020 року. А це означає, що можливі нові спалахи Covid-19, а також торгова війна Китаю та США, як це було у 2018 році. Тому, та економічна криза, про яку всі говорять, цілком може статися восени 2020 року. Жоден світовий аналітичний центр не здатний швидко оцінити масштаб трансформацій, який переживуть всі країни у 2020 році.

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Однак можна говорити про те, що з’єднання Юпітера та Сатурна у знаку Водолія 20 грудня 2020 року, принесе соціальні оновлення, зміни в політичній сфері, відкриє перед усіма нові горизонти можливостей.

Астропрогноз щодо коронавірусу в Італії

Італія сильно постраждала від коронавірусу. Країна перебуває під керуванням Юпітера, який в 2020 році рухається по Козерогу і тут у цієї планети слабкий статус – падіння. Зіграв свою сумну роль і той факт, що середній вік жителів Італії – 60-63 роки.

Збільшення кількості хворих доводиться на 5 квітня 2020 і буде ще два з’єднання – 30 червня ретроградний Юпітер (ретро – повтори) з’єднується з ретроградним Плутоном у Козерогу. І останнє з’єднання 12 листопада – Юпітер з’єднується з Плутоном у Козерогу вже в фазі директного руху. Тому, загострення в Італії ще будуть, хоча це може проявитися у виникненні фінансової та економічної кризи, як наслідок коронавірусу.

Деяке поліпшення ситуації в країні відбудеться з 25 квітня до другої половини червня. Зміниться ситуація з коронавірусом вже на початку травня 2020 року, в Італії настане значне поліпшення.

У 2022 році Юпітер увійде в знак Риб, де ця планета є співкерівником, а значить – сильний статус. А це означає, що країна знову почне радо приймати мандрівників і дозволить їм на час зануритися в естетику Dolce vita.

Коронавірус вже не буде блокувати світові економічні, політичні процеси, можливо буде знайдена вакцина, або виробиться колективний імунітет – ситуація з Covid-19 відійде на друге місце.

Астропрогноз щодо коронавірусу в Україні

Україна знаходиться під керуванням Тельця. Крім того, керує нашою країною Венера, яка з 13 травня до 26 червня буде в фазі ретроградного руху в знаку Близнюків.

Можливо, саме в Україні проведуть глибокі дослідження і розроблять вакцину або знайдуть інші способи допомогти не тільки нашій країні, але і всьому світу.

Уран рухається по знаку Тельця, відповідає за нові розробки і сучасні технології, тому наші науковці мають потенціал для того, щоб внести значний вклад у боротьбу з пандемією.

У нашій країні не відбудеться подібне до того, що було в Китаї, відбувається в США та Італії – ми занадто далеко як географічно, так і астрологічно. У нас інша проблема – Уран рухається по знаку Тельця і ​​сприяє хаосу в країні, в політичній сфері, а закон про земельну реформу це показав з усіх боків. Добре б цю енергію направити в мирне русло – розробити програму із фінансування розробок у боротьбі з Covid-19 і зробити революцію в науці. Цілком ймовірно, що так і буде, а травень і червень для нас виявляться досить сприятливими місяцями.

У другій половині квітня карантинні заходи в Україні почнуть слабшати, виробництво відновить свою роботу, а з 25 квітня, коли Плутон перейде в фазу ретроградного руху і почнеться розбіжність з Юпітером, Україна подолає цю ситуацію.

Однак у жовтні – листопаді 2020 року, коли в Козерогу знову зблизяться один з одним Юпітер, Сатурн і Плутон, можливий повторний спалах коронавірусної інфекції, а після цього фінансова та економічна криза.

Раніше Факти ICTV писали, як карантин через коронавірус вплинув на фінансове становище українців. Дехто з них живе за рахунок збережень, дехто перебрався жити за місто. Однак, згідно зі статистикою, понад 80% відсотків українців не мають заощаджень і живуть від зарплати до зарплати.