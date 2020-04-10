10 квітня відзначається сімейне свято – День братів і сестер. У США він називається Національний день братів і сестер.

Також 10 квітня православні християни святкують День пам’яті Преподобного Іларіона.

Сповідник Іларіон називається Новим на відміну від Іларіона Далматского, також сповідника, постраждалого при імператорі Візантійському Львові V Вірменин.

Іменини сьогодні відзначають Макар, Микола, Василь і Михайло.

Читайте: Коли Великдень у 2020 році

Прикмети на 10 квітня:

Глухий і тривалий грім – буде багато дощів в найближчі тижні.

Сороки сидять на верхівках дерев – холод скоро закінчиться.

Дощ у цей день – прикмета того, що буде хороший урожай.

Що не можна робити 10 квітня:

Ображати іншу людину.

Заподіювати зло і думати про погане.

Сваритися.

Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.