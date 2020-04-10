10 квітня відзначається сімейне свято – День братів і сестер. У США він називається Національний день братів і сестер.
Також 10 квітня православні християни святкують День пам’яті Преподобного Іларіона.
Сповідник Іларіон називається Новим на відміну від Іларіона Далматского, також сповідника, постраждалого при імператорі Візантійському Львові V Вірменин.
Іменини сьогодні відзначають Макар, Микола, Василь і Михайло.
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Прикмети на 10 квітня:
- Глухий і тривалий грім – буде багато дощів в найближчі тижні.
- Сороки сидять на верхівках дерев – холод скоро закінчиться.
- Дощ у цей день – прикмета того, що буде хороший урожай.
Що не можна робити 10 квітня:
- Ображати іншу людину.
- Заподіювати зло і думати про погане.
- Сваритися.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.