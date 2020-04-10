У п’ятницю, 10 квітня, Місяць перебуває в знаку Скорпіон. Це 17 місячний день.

Сприятливий час для нових знайомств і прийняття важливих рішень. В цей день буде поліпшена розумова діяльність і зросла здатність до концентрації.

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Необхідно буде правильно відокремлювати важливе від другорядного. Не варто боятися ризиків і негативних наслідків недостатньо обміркованих рішень. У цей день удача буде на вашому боці.

Що можна робити 10 квітня: йти на ризики.

Що категорично не можна робити в 17 місячний день: з’ясовувати стосунки з колегами.

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