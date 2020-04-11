PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Фестиваль Burning Man скасували через коронавірус

У США через пандемію Covid-19 скасували щорічне всесвітньо відоме шоу Burning Man.

Про це повідомляється на офіційному сайті заходу.

Арт-фестиваль музики та мистецтва Burning Man 2020 мав пройти з 30 серпня по 7 вересня.

Burning Man 2020 скасували - офіційно

Читайте: Вімблдон скасували вперше з 1945 року

– Так, ми розбиті. І знаємо, що ви теж. Здоров’я та добробут наших учасників, співробітників та мешканців штату Невада – наші пріоритети, – йдеться в заяві.

Керівництво обіцяє повернути гроші за вже придбані квитки на фестиваль та спробувати провести його в онлайн-режимі.

Також шанувальників Burning Man закликали долучитися до збору коштів для проведення шоу онлайн.

Нагадаємо, через пандемію ЄС прийняв рішення про скасування Євробачення 2020.

Джерело: Burning Man Journal

Фото: Dreamstime

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка