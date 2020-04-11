Burning Man 2020 скасували - офіційно

У США через пандемію Covid-19 скасували щорічне всесвітньо відоме шоу Burning Man.

Про це повідомляється на офіційному сайті заходу.

Арт-фестиваль музики та мистецтва Burning Man 2020 мав пройти з 30 серпня по 7 вересня.

Читайте: Вімблдон скасували вперше з 1945 року

– Так, ми розбиті. І знаємо, що ви теж. Здоров’я та добробут наших учасників, співробітників та мешканців штату Невада – наші пріоритети, – йдеться в заяві.

Керівництво обіцяє повернути гроші за вже придбані квитки на фестиваль та спробувати провести його в онлайн-режимі.

Також шанувальників Burning Man закликали долучитися до збору коштів для проведення шоу онлайн.

Нагадаємо, через пандемію ЄС прийняв рішення про скасування Євробачення 2020.

Джерело: Burning Man Journal