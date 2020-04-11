Докладний гороскоп на тиждень з 13 до 19 квітня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

19 квітня – Сонце входить у знак Тельця, який керує цінностями, задоволеннями, грошима.

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Загострюються матеріальні потреби, люди стають сприйнятливими до краси, водночас загострюються власницькі інстинкти, виникає бажання купівлі та володіння. Розвивається тенденція до стійкості та стабільності.

Гороскоп для Овнів

Зміцнюється впевненість у собі, сила волі, здатність до реалізації задуманих планів. Складнощі вже не викликають похмурого настрою, життєрадісніше на все реагуєте. Легше долатимете перешкоди, а загальна поведінка визначатиметься активністю та конструктивними діями. Ви зможете енергійно взятися за справу, вирватися вперед завдяки своєму досвіду. Успіх завдяки цим старанням не змусить себе довго чекати.

Гороскоп для Тельців

У правильному вирішенні життєвих завдань допомагають логіка і відсутність поспіху. Особлива увага приділяється цінностям і ресурсам, у цей період гармоніюють інтелект і воля. Успіх чекає на тих, хто обіймає посаду, пов’язану з матеріальною відповідальністю, або має творчу професію. Сприятливий тиждень для ділових переговорів, професійних починань, фінансових угод і будь-якого посередництва, а також для особистих бесід і знайомств.

Гороскоп для Близнюків

Завдяки загостреному передчуттю багато поточних справ доведете до успішного завершення. Життєві сили та енергія допоможуть відчути фізичний потенціал та ефективність дій. Зростає підтримка співробітників і партнерів, ви зможете заслужити похвалу від керівництва, активно впливати на думку бізнес-компаньйонів. Хороший період для укладення угод і договорів, планування та реалізації нових проектів і конструктивної реорганізації старих, можливо, в онлайн-форматі.

Гороскоп для Раків

Перепади настрою, мінливість почуттів і проблеми зі здоров’ям характерні для цього періоду. Вірогідні складнощі у взаєминах із керівництвом, протистояння з підлеглими, що зашкодить вашому бізнесу і роботі. Викресліть особисті зіткнення, прояви амбіцій, зайву емоційність, і ви уникнете безлічі неприємностей. Але в будь-якому випадку, для ділової активності, вирішення важливих справ, укладення угод, договорів, початку особистого виробничого або творчого циклу, цей період не зовсім сприятливий.

Гороскоп для Левів

У цей період вам складно керувати собою, що призводить до імпульсивних і різких реакцій. Схильність до переоцінки своїх сил і можливостей, обмеження дуже складно сприймаються. Намагайтеся не висувати зависокі вимоги до навколишніх, інакше є ризик втратити їхню симпатію та повагу. Але в цей час є всі можливості для того, щоб домовитися, знайти компроміс, провести конструктивні дискусії, якщо ви будете усвідомлювати важливість чужої думки.

Гороскоп для Дів

Прагнення привернути до себе увагу сприяє зависоким вимогам до партнерів, що може нашкодити особистим і діловим взаєминам. З’являється схильність до імпульсивних дій і непотрібних витрат. Брак працьовитості може призвести до збитків, хоча і несуттєвих. Можливі виробничі сварки, непорозуміння, особливо з партнерами і співробітниками протилежної статі. Краще не давати обіцянок на цей тиждень і відкласти виконання планів.

Гороскоп для Терезів

Тиждень супроводжується нервовістю, неуважністю та дратівливістю. Для інтелектуальної праці і роботи з документами цей період досить складний. Це саме можна сказати і щодо встановлення контактів із близькими людьми. Несприятливі дні дають зіткнення через ідеї та думки, незрозуміле висловлення своїх інтересів і поглядів. Але якщо ви зможете приборкати свою раптову самовпевненість, то знайдете чимало точок дотику з діловими партнерами, компаньйонами та керівництвом.

Гороскоп для Скорпіонів

Ваша імпульсивна поведінка, необдумані вчинки та бурхливе висловлення протесту, можуть значно зашкодити у справах. Прагнення до конкуренції зростає, водночас присутнє прагнення нав’язати свою волю, утвердити свою думку й інтереси. Через що можете потрапити в немилість до керівництва, а компаньйони у бізнесі просто не зрозуміють вас. Конфліктність завадить вам під час обговорення проектів, укладення угод і договорів. Щоб уникнути неприємностей і фінансових втрат, потрібно проявити розсудливість і спокій.

Гороскоп для Стрільців

Творча активність виявлятиметься залежно від вашого духовного потенціалу щодо розроблення нових ідей, у правильному використанні таланту та отриманих знань у своїй професійній діяльності. Цей період сприятливий для ділових переговорів. Вам вдасться ефектно висловити ідеї, запровадити на роботі деякі нововведення та вдосконалення, оптимальним чином організувати застосування розумового потенціалу співробітників.

Гороскоп для Козерогів

Ваш настрій може бути серйозним і напруженим, будь-які легковажні вчинки можуть викликати роздратування. Гарний час для самоорганізації та позбавлення від всього непотрібного, для наведення ладу і дисципліни у всьому, що вас оточує – у стосунках, справах, фінансах. Сприятливі дні для купівлі – ви придбаєте лише те, що вам потрібно, не спокусившись на вмовляння реклами. Краще уникати перебування в натовпі та участі в масових заходах.

Гороскоп для Водоліїв

Творча активність і працездатність падають. У діловій сфері можливі збитки через неправильну оцінку ситуації та надмірне марнотратство. Для реалізації планів потрібні сила волі, витривалість і завзятість. З’являється несвідома потреба в соціальній активності. Це емоційний період, який може закінчитися головним болем, зривами, нервовими перенапруженням. Виникають перешкоди, конфліктні ситуації з представниками влади та керівництвом.

Гороскоп для Риб

Присутнє відчуття безтурботності, можливо зав’яжуться романтичні знайомства, зокрема під час листуванням. Погано виконується рутинна робота, складно даються рішення звичайних проблем, вас вабить нове, цікаве, незвичайне. Можливі серйозні прорахунки, що зможуть позначитися на кар’єрі та діловій активності. Корисно орієнтуватися на майбутнє, але потрібно реально оцінювати свої шанси та можливості, щоб не дати уяві взяти гору. Варто добре подумати, перш ніж висловлюватися, бо ваша фантазія посилюється.

До слова, раніше Факти ICTV публікували політичний гороскоп, в якому розкрили таємниці майбутнього для топ-чиновників.