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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 11 квітня (КАРТА)

11 квітня в Україні очікується мінлива хмарність всією територією країни і без опадів.

У західних областях прогнозується від 11 до 18°С тепла вдень, а вночі заморозки до -2°С.

На Півночі країни синоптики прогнозують вдень від 11 до 13°С тепла, а вночі – від 2 до 5°С.

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На півдні вдень очікується від 12 до 15°С тепла, а вночі – від 3 до 5°С.

На Сході прогнозують від 9 до 12°С тепла. Вночі похолодає від 3 до 5°С.

У Києві очікується 11-13°С вдень і 2-4°С вночі.

Погода в Україні на сьогодні, 11 квітня 2020

До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.

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