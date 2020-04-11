Вербну неділю у 2020 році християни відзначатимуть 12 квітня.

У цей день закінчується підготовка перед Страсним тижнем, з якого починається найсуворіший піст.

Факти ICTV зібрали головні традиції та заборони Вербної неділі.

Заборони на Вербну неділю

Вербна неділя випадає на Великий піст, тому її заборонено святкувати шумно.

У цей день можна провідати родичів, але влаштовувати застілля і гуляння не варто.

Також категорично заборонено сваритися і з’ясовувати стосунки. Вербну неділю бажано провести в молитві й освятити в церкві гілочки верби.

До слова, гілочки заборонено викидати, навіть якщо вони зів’януть. Їх можна тільки спалити.

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Традиції на Вербну неділю

Традиційно в цей день віряни ходять до церкви, щоб помолитися та освятити гілочки верби, зрізані напередодні до світанку. Ці гілочки є оберегом будинку. Їх вішають біля ікон і вірять, що це приносить здоров’я і достаток.

В умовах карантину церкви не закриють, проте масові та релігійні заходи заборонені. Влада закликала українців залишатися вдома на період карантину.

Зазвичай під час богослужіння необхідно стояти до кінця церковної служби із запаленою свічкою.

Виходячи з церкви, віряни торкаються один одного лозою, примовляючи:

Не я б’ю — верба б’є, За тиждень — Великдень, Недалечко — червоне яєчко!

До слова, Факти ICTV публікували календар церковних свят, постів та поминальних днів на 2020 рік.