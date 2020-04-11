11 квітня в усьому світі відзначається пам’ятна дата – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.
Дата встановлена у пам’ять про інтернаціональне повстання в’язнів концтабору Бухенвальд, яке відбулося в 1945 році.
Також 11 квітня православні відзначають Лазареву суботу.
День названий на честь великого дива, яке явив людям Господь під час свого земного життя – воскресив праведного Лазаря. На той момент Лазар був мертвий вже чотири дні, але з волі Христа воскрес і прожив ще 30 років.
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Незважаючи на Великий піст, в Лазареву суботу можна їсти ікру, додавати в страви рослинне масло, випити кагору.
Іменини 11 квітня відзначають: Антип, Іван, Кирило, Марк, Яків, Емма, Леонтій, Філіп.
Приметы на 11 апреля:
- Много березового сока – к дождливому лету;
- Березы рано опушились – к засушливому лету, а если ольха – наоборот;
- Много лебедей – к теплой весне;
- Сороки вьют гнезда низко – много гроз летом будет.
Что нельзя делать 11 апреля:
- Напиваться и переедать;
- Устраивать шумные увеселения;
- Ругаться;
- Заниматься тяжелой работой.
Раніше Факти ICTV публікували календар неофіційних свят в Україні на 2020 рік.