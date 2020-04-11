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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 11 квітня

11 квітня в усьому світі відзначається пам’ятна дата – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів.

Дата встановлена у пам’ять про інтернаціональне повстання в’язнів концтабору Бухенвальд, яке відбулося в 1945 році.

Також 11 квітня православні відзначають Лазареву суботу.

День названий на честь великого дива, яке явив людям Господь під час свого земного життя – воскресив праведного Лазаря. На той момент Лазар був мертвий вже чотири дні, але з волі Христа воскрес і прожив ще 30 років.

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Незважаючи на Великий піст, в Лазареву суботу можна їсти ікру, додавати в страви рослинне масло, випити кагору.

Іменини 11 квітня відзначають: Антип, Іван, Кирило, Марк, Яків, Емма, Леонтій, Філіп.

Приметы на 11 апреля:

  • Много березового сока – к дождливому лету;
  • Березы рано опушились – к засушливому лету, а если ольха – наоборот;
  • Много лебедей – к теплой весне;
  • Сороки вьют гнезда низко – много гроз летом будет.

Что нельзя делать 11 апреля:

  • Напиваться и переедать;
  • Устраивать шумные увеселения;
  • Ругаться;
  • Заниматься тяжелой работой.

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