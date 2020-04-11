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Який сьогодні, 11 квітня, місячний день

У суботу, 11 квітня, Місяць перебуває в знаку Стрілець. Це 18 місячний день.

Вдалий час для будь-яких починань. Хороший день для занять спортом.

Однак у фінансовій сфері це буде несприятливий день.

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У цей період місячного місяця вже помітні перші підсумки, вкладених раніше зусиль.

Складення в суботу кошторису майбутніх витрат найчастіше виявляються вдалими.

Що можна робити 11 квітня: звільнятися від старих звичок.

Що категорично не можна робити в 18 місячний день: зловживати алкоголем.

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