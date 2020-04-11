У суботу, 11 квітня, Місяць перебуває в знаку Стрілець. Це 18 місячний день.
Вдалий час для будь-яких починань. Хороший день для занять спортом.
Однак у фінансовій сфері це буде несприятливий день.
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У цей період місячного місяця вже помітні перші підсумки, вкладених раніше зусиль.
Складення в суботу кошторису майбутніх витрат найчастіше виявляються вдалими.
Що можна робити 11 квітня: звільнятися від старих звичок.
Що категорично не можна робити в 18 місячний день: зловживати алкоголем.
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