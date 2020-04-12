Щорічно 12 квітня в Україні відзначають День працівників ракетно-космічної галузі України. Також сьогодні святкується Міжнародний день космонавтики.

Свято було встановлено, враховуючи значний внесок працівників ракетно-космічної галузі України у наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки та впровадження високих космічних технологій в народне господарство.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем працівників ракетно-космічної галузі України та Днем космонавтики.

Щоб золотилась зоряним колоссям

Космічна нива, зрощена руками

Невтомних мрійників – живих легенд-колосів,

Що простір й час підкорюють думками.

І Ваша праця, щоб знайшла визнання

У мудрості прийдешніх поколінь –

Була дороговказом для єднання

Дітей Землі і Всесвіту створінь!

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Хто сказав, що люди не літають?

Є й ті, що краще всяких птахів.

Вони небо, як п’ять пальців, знають,

Але завжди з тугою дивляться вниз.

На Землі їх чекають, по них сумують.

Дуже важливо це відчуття.

Нехай політ надійність випромінює,

І нехай м’яким буде приземлення.

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До космічних ви висот

Прагнете щодня,

Поважає вас народ

Тішиться рідня,

Бо найближче до зірок

Ви з усіх із нас.

Вас вітаємо тепер

В цей зірковий час.

До слова, перші туристи полетять у космос вже в кінці 2021 року. Американська компанія SpaceX відправить їх туди з використанням корабля Crew Dragon і ракети Falcon 9.