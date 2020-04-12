PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День космонавтики – найкращі привітання

Щорічно 12 квітня в Україні відзначають День працівників ракетно-космічної галузі України. Також сьогодні святкується Міжнародний день космонавтики.

Свято було встановлено, враховуючи значний внесок працівників ракетно-космічної галузі України у наукові дослідження, створення сучасної ракетно-космічної техніки та впровадження високих космічних технологій в народне господарство.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем працівників ракетно-космічної галузі України та Днем космонавтики.

Щоб золотилась зоряним колоссям
Космічна нива, зрощена руками
Невтомних мрійників – живих легенд-колосів,
Що простір й час підкорюють думками.

І Ваша праця, щоб знайшла визнання
У мудрості прийдешніх поколінь –
Була дороговказом для єднання
Дітей Землі і Всесвіту створінь!

***

Хто сказав, що люди не літають?
Є й ті, що краще всяких птахів.
Вони небо, як п’ять пальців, знають,
Але завжди з тугою дивляться вниз.

На Землі їх чекають, по них сумують.
Дуже важливо це відчуття.
Нехай політ надійність випромінює,
І нехай м’яким буде приземлення.

Читайте: Якою буде Земля, коли висохнуть океани – екс-вчений NASA показав відео

***

До космічних ви висот
Прагнете щодня,
Поважає вас народ
Тішиться рідня,
Бо найближче до зірок
Ви з усіх із нас.
Вас вітаємо тепер
В цей зірковий час.

До слова, перші туристи полетять у космос вже в кінці 2021 року. Американська компанія SpaceX відправить їх туди з використанням корабля Crew Dragon і ракети Falcon 9.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка