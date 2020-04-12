У 2020 році католики святкують Великдень 12 квітня. Про історію, традиції та відмінності з православним святом – читайте у матеріалі Фактів ICTV.
Історія католицького Великодня
Незважаючи на деякі відмінності святкування Великодня у католиків і православних, суть його для всіх вірян залишається незмінною – воскресіння Ісуса Христа, перемога життя над смертю.
У цьому святі тісно переплелися християнські та язичницькі традиції. За легендою, коли Марія Магдалена дізналася, що Ісус воскрес, вона всюди повідомляла цю благу звістку. Дійшла вона й до правителя Риму Тиберія. Але він не повірив їй, сказавши, що як біле яйце не може стати червоним, так і мертві не можуть воскреснути. В ту ж мить яйце в його руках почервоніло, і імператор вигукнув: Воістину воскрес! Так фарбовані яйця стали одним із символів Великодня.
А шоколадні яйця великодній кролик приносить дітям у католиків не просто так. Адже, за язичницькою легендою, зла богиня Естер зачарувала курку, яка несла шоколадні яйця, перетворивши її на кролика.
Як вираховується католицький Великдень?
Для розрахунку дати церква користується так званими пасхаліями – спеціальними таблицями. У католиків вони називаються григоріанськими, у православних – олександрійськими.
Основа – день весняного рівнодення 21 березня за григоріанським календарем. Тобто Великдень завжди припадає на першу неділю після першого повного місяця, що настає після дня весняного рівнодення.
Чим відрізняється католицький Великдень від православного?
Головна відмінність полягає саме у методиці розрахунку дати Великодня. Католицька церква з 1583 року використовує григоріанську пасхалію, введену папою Григорієм XIII. Тобто католики перейшли на григоріанський календар, а православні й далі орієнтуються на юліанський.
Тому між датами свята може бути різниця в тиждень і навіть місяць, але іноді вони збігаються.
Традиції на католицький Великдень
Католицькому Великодню передує Великий піст та Страсний тиждень, який починається Вербною неділею. Він не такий суворий, як у православ’ї. Відмовитися від м’яса, риби, яєць і молочних продуктів потрібно тільки в Попільну середу, Страсну п’ятницю та Велику суботу, в інші дні забороняється лише м’ясо, але можна молочні продукти.
Святкування починається в Страсну суботу, коли в католицьких храмах проходить Навечір’я Великодня. Перед початком богослужіння запалюють Пасхал – особливу великодню свічку, вогонь від якої роздають всім християнам. Свічку запалюють на всіх богослужіннях Пасхального тижня.
Другий головний символ свята у католиків – великодній кролик, що знаменує успіх та процвітання. Вважається, що саме він приносить шоколадні яйця вночі та ховає в будинку, а вранці діти радісно їх шукають.
Фігурками кроликів католики прикрашають будинки і навіть печуть паски, булочки і пряники у вигляді цих звірят, а потім роздають усім.
Ще один атрибут Великодня – курячі яйця. Їх традиційно фарбують в різні кольори (найчастіше – у червоний) на честь біблійної історії.
Великдень у католиків вважається сімейним святом, тому ввечері вони збираються за святковим столом. Головними стравами зазвичай є кролик, індичка або курка.
Звичаї святкування в різних країнах можуть різнитися. У деяких не дотримуються Великого посту, десь у цей день заведено поминати покійних на кладовищі. А в Англії, наприклад, цей час є традиційним для весільних церемоній, хоча ніде більше під час великодніх свят католицькі священики не вінчають.
Католицький Великдень – як вітають?
У цьому католики і православні майже нічим не відрізняються. Християни західного обряду після святкової служби вимовляють традиційне великоднє привітання – Христос воскрес! У відповідь кажуть – Воістину воскрес!
Що їдять на католицький Великдень?
Увечері католики накривають святковий стіл. Обов’язкові страви – кролик, індичка або курка.
Але вечеря починається з крашанок, посвячених у церкві, потім переходять до великоднього хліба і тільки після нього – до м’ясних страв.
До речі, в Італії на Великдень печуть Коломбо – дріжджовий пиріг з цукатами і горіхами в формі голуба, а в Польщі – мазурек (пісочний пиріг із фруктовою або горіховою начинкою), а ще їдять окрошку з оцтом.
Традиційна випічка в Англії – здобні булочки hot cross buns, які надрізають зверху хрестом.
В Іспанії готують Мона де Паскуа – це торт з мигдалем і шоколадом, прикрашений крашанками і шоколадними зайцями, а в Греції – цурекі (випічка з різними начинками, схожа на нашу паску).
У Фінляндії в печі варять кашу з житнього борошна і солоду – мяммі. Її охолоджують і подають з морозивом.
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