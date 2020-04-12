Незважаючи на деякі відмінності святкування Великодня у католиків і православних, суть його для всіх вірян залишається незмінною – воскресіння Ісуса Христа, перемога життя над смертю.

У цьому святі тісно переплелися християнські та язичницькі традиції. За легендою, коли Марія Магдалена дізналася, що Ісус воскрес, вона всюди повідомляла цю благу звістку. Дійшла вона й до правителя Риму Тиберія. Але він не повірив їй, сказавши, що як біле яйце не може стати червоним, так і мертві не можуть воскреснути. В ту ж мить яйце в його руках почервоніло, і імператор вигукнув: Воістину воскрес! Так фарбовані яйця стали одним із символів Великодня.

А шоколадні яйця великодній кролик приносить дітям у католиків не просто так. Адже, за язичницькою легендою, зла богиня Естер зачарувала курку, яка несла шоколадні яйця, перетворивши її на кролика.