Католицький Великдень - кращі привітання у листівках

12 квітня 2020 року католики усього світу святкують світле Воскресіння Ісуса Христа.

Західні християни відзначають Великдень цілий тиждень, протягом якого ходять в костьоли, слухають богослужіння і дивляться вуличні вистави на релігійні теми.

У саму ж пасхальну неділю католики ходять в гості, вітають один одного піснями. Символ католицької Пасхи – фарбовані яйця. З ними пов’язано чимало традицій.

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У день світлого Воскресіння Ісуса не забудьте привітати своїх знайомих і побажати їм усього найкращого. Для цього сайт Факти ICTV підготував найкращі листівки для поздоровлення з католицьким Великоднем.

Раніше Факти ICTV писали, що християни східного обряду (православні) святкують Великдень 19 квітня. Цим святом завершується Великий піст, який триває 48 днів. Великдень символізує воскресіння Ісуса Христа, який помер, щоб врятувати людство від великих бід.