Погода в Україні на сьогодні, 12 квітня 2020

Погода в Україні на 12 квітня очікується сонячною на всій території.

Так, на Заході передбачають від +16 до +20 вдень та від -1 до -3 вночі.

На Півночі країни синоптики прогнозують до +16 градусів вдень та до -3 вночі. На Сході очікується до +13.

У південних областях країни синоптики прогнозують до +17 вдень.

У Києві вдень температура коливатиметься від +14 до +16.

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До слова, раніше Факти ICTV писали, якою буде погода влітку 2020 в Україні.