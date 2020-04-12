У 2020 році світле свято Великодня у католиків припадає на 12 квітня. У цей день віряни вітають один одного словами: Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Привітати з Великоднем рідних, друзів і просто колег можна короткою СМС.

Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання зі Світлим Христовим Воскресінням.

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***

Звістка радісна лунає!

Світ Ісуса величає

Великоднім дзвоном, співом,

Чистим серцем – повним віри,

Ясних, добрих сподівань!

Великодніх вам світань!

***

Христос воскрес – квітує Україна,

Наш край в веснянім маєві чудес,

Звучить медово мова солов’їна.

Христос воскрес! Воістину воскрес!

***

Котилася писаночка з гори на долину,

Прикотилась прямісінько до нас у гостину,

А за нею йде Великдень, несе білу паску,

Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.

Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,

Христос воскрес! усі разом мерщій заспіваймо.

***

Я бажаю вам добра,

щоб наче сад душа цвіла.

Веселої пасхи

І смачної ковбаски.

***

Великодні дні настали –

Люди чисті серцем стали.

Радості, тепла, любові

Хай прибуде в вашім домі!

***

Христос воскрес! – лунають дзвони.

Хай зникнуть всякі перепони!

Хай у душі панує свято,

Хай успіхів буде багато!

***

Добро, мов сонце, землю обіймає.

Гімн перемоги лине із небес:

Радійте днесь! Хай серце вірить й знає –

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

***

На Великдень я бажаю,

Щастя справжнього, без краю,

Свято це хай не минає,

Хай вам Бог допомагає!

На столі – багато страв,

Та, хто їх приготував

Буде хай красивою,

Та завжди щасливою!

Паски смачні на столі –

Та врожаю на землі,

У Великдень я бажаю,

Тебе знову привітаю!

Гарні писанки яскраві

Та смачні, прекрасні страви

Хай добробут принесуть,

Успіх хай для вас знайдуть!

Нагадаємо, Вербну неділю у 2020 році християни відзначають сьогодні, 12 квітня.

У цей день закінчується підготовка перед Страсним тижнем, з якого починається найсуворіший піст.

Факти ICTV зібрали головні традиції та заборони Вербної неділі.