У 2020 році світле свято Великодня у католиків припадає на 12 квітня. У цей день віряни вітають один одного словами: Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
Привітати з Великоднем рідних, друзів і просто колег можна короткою СМС.
Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання зі Світлим Христовим Воскресінням.
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Звістка радісна лунає!
Світ Ісуса величає
Великоднім дзвоном, співом,
Чистим серцем – повним віри,
Ясних, добрих сподівань!
Великодніх вам світань!
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Христос воскрес – квітує Україна,
Наш край в веснянім маєві чудес,
Звучить медово мова солов’їна.
Христос воскрес! Воістину воскрес!
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Котилася писаночка з гори на долину,
Прикотилась прямісінько до нас у гостину,
А за нею йде Великдень, несе білу паску,
Дзвонить в дзвони, всім дарує радощі і ласку.
Відчиняймо воротонька, гостоньків вітаймо,
Христос воскрес! усі разом мерщій заспіваймо.
***
Я бажаю вам добра,
щоб наче сад душа цвіла.
Веселої пасхи
І смачної ковбаски.
***
Великодні дні настали –
Люди чисті серцем стали.
Радості, тепла, любові
Хай прибуде в вашім домі!
***
Христос воскрес! – лунають дзвони.
Хай зникнуть всякі перепони!
Хай у душі панує свято,
Хай успіхів буде багато!
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Добро, мов сонце, землю обіймає.
Гімн перемоги лине із небес:
Радійте днесь! Хай серце вірить й знає –
Христос Воскрес! Воістину Воскрес!
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На Великдень я бажаю,
Щастя справжнього, без краю,
Свято це хай не минає,
Хай вам Бог допомагає!
На столі – багато страв,
Та, хто їх приготував
Буде хай красивою,
Та завжди щасливою!
Паски смачні на столі –
Та врожаю на землі,
У Великдень я бажаю,
Тебе знову привітаю!
Гарні писанки яскраві
Та смачні, прекрасні страви
Хай добробут принесуть,
Успіх хай для вас знайдуть!
Нагадаємо, Вербну неділю у 2020 році християни відзначають сьогодні, 12 квітня.
У цей день закінчується підготовка перед Страсним тижнем, з якого починається найсуворіший піст.
Факти ICTV зібрали головні традиції та заборони Вербної неділі.