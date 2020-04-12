PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Що бачив Hubble у день вашого народження: NASA відкрила “спогади”

З нагоди ювілею телескопа Hubble американська агенція NASA відкрила на своєму сайті розділ, де можна дізнатися, що бачив телескоп у день вашого народження.

За 30 років роботи телескопу він зробив понад 1,4 млн спостережень.

ЧитайтеТемпература Світового океану підтверджує постійне нагрівання Землі – вчені

Щоб побачити, що зафіксував телескоп у день вашого народження, потрібно лише ввести потрібну дату.

Космічний знімок також можна завантажити безкоштовно. На сайті NASA можна більше прочитати про об’єкт, який сфотографував телескоп.

Раніше Факти ICTV писали, що NASA опублікувала супутникові фото Чорнобильської пожежі.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка