Що бачив Hubble у день вашого народження: NASA відкрила “спогади”

З нагоди ювілею телескопа Hubble американська агенція NASA відкрила на своєму сайті розділ, де можна дізнатися, що бачив телескоп у день вашого народження.

За 30 років роботи телескопу він зробив понад 1,4 млн спостережень.

Читайте: Температура Світового океану підтверджує постійне нагрівання Землі – вчені

Щоб побачити, що зафіксував телескоп у день вашого народження, потрібно лише ввести потрібну дату.

Космічний знімок також можна завантажити безкоштовно. На сайті NASA можна більше прочитати про об’єкт, який сфотографував телескоп.

Раніше Факти ICTV писали, що NASA опублікувала супутникові фото Чорнобильської пожежі.