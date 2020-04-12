Свято, яке в Україні відзначатимуть у 2020 році 12 квітня, присвячене дню, коли Ісус в’їхав до Єрусалиму.

Люди радісно зустрічали Христа піснями і квітами, а також стелили під ноги його осла гілки пальми – рослини, що символізує чистоту і непогрішність. Католики так і називають це свято – Пальмова неділя.

Але пальма в наших широтах не росте, тому в православній традиції її замінили вербою – рослиною, яка першою розквітає після приходу зими і символізує початок нового життя. А свято назвали Вербною неділею.

Приготувати гілочки верби до свята краще заздалегідь. Буває, що Великдень приходить рано, а весна холодна, і тоді вона не встигає розквітнути до свята. У такому разі за 4-5 днів зріжте гілочки і поставте їх у воду. Якщо погода сприятлива, гілочки зрізають напередодні.

Віруючі люди у Вербну неділю зранку йдуть до церкви на службу, обов’язково ставлять запалену свічку, що символізує смерть і воскресіння Христа. Після служби святять вербні гілочки, які потім несуть додому.

В умовах карантину церкви не закриють, проте масові та релігійні заходи заборонені. Влада закликала українців залишатися вдома на період карантину.

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Традиції на Вербну неділю:

віряни символічно б’ють один одного гілками верби з побажаннями здоров’я, а також б’ють худобу;

у воду клали вербові гілочки і купали у ній хворих дітей;

деякі люди ковтають вербові бруньки, вірячи в те, що ця процедура захистить їх від хвороб;

кілька гілочок можна поставити у воду, а коли вони пустять коріння, висадити біля будинку. Якщо гілки приживуться, рослина захищатиме сімейне вогнище від негараздів;

під час стихійного лиха гілочку верби викидали на вулицю, щоб нещастя обійшло будинок стороною;

вважається, що кімнатні рослини, висаджені у Вербну неділю, добре ростуть і приносять в будинок багатство;

вбитий вранці цього дня в стіну кілочок з верби позбавляє людину від страхів, робить його сміливіше і рішучіше;

якщо у Вербну неділю згадати про кохану людину, то вона в цей день обов’язково прийде;

викидати засохлу вербу вважалося великим гріхом, тому зберігали її весь рік на покуті з іконами;

після використання свячену вербу в жодному разі не можна топтати ногами – це великий гріх. І викидати її теж не можна, а слід обережно зібрати в одному місці та спалити.