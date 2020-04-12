Вербна неділя 2020: найкращі привітання в СМС

12 квітня відзначається велике свято – Вербна неділя. Це свято називається також як Вхід Господній в Єрусалим.
В цьому році церкви проводитимуть богослужіння онлайн. На Вербну неділю існує багато заборон, в тому числі і заборона на важку фізичну працю вдома.
Вербну неділю зазвичай проводять в широкому колі сім’ї, але в 2020 році через карантин краще залишитися вдома і привітати близьких теплими СМС-привітаннями.
***
Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.
***
Нехай верба буде цілюща,
Як оберіг за образами,
Нехай навік пребуде з нами
Ісуса жертва невмируща.
Читайте: Коли Великдень у 2020 році
***
Хай Вербиця світла принесе вам щастя,
Хай вас оминають горе та нещастя!
***
З неділею Вербною Всіх близьких я вітаю! Щастя і здоров’я, Радості бажаю!
***
Верба зеленіє, в небі грає сонце — То Вербиця світла загляда в віконце!
Раніше Факти ICTV зібрали головні традиції та заборони Вербної неділі.