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Факти / Lifestyle

Вербна неділя 2020: найкращі привітання в СМС

12 квітня відзначається велике свято – Вербна неділя. Це свято називається також як Вхід Господній в Єрусалим.

В цьому році церкви проводитимуть богослужіння онлайн. На Вербну неділю існує багато заборон, в тому числі і заборона на важку фізичну працю вдома.

Вербну неділю зазвичай проводять в широкому колі сім’ї, але в 2020 році через карантин краще залишитися вдома і привітати близьких теплими СМС-привітаннями.

***

Верба красна розцвітає,
Про Великдень сповіщає
І Спасителю під ноги
Стеле гілочки розлогі.

***

Нехай верба буде цілюща,

Як оберіг за образами,

Нехай навік пребуде з нами

Ісуса жертва невмируща.

ЧитайтеКоли Великдень у 2020 році

***

Хай Вербиця світла принесе вам щастя,

Хай вас оминають горе та нещастя!

***

З неділею Вербною Всіх близьких я вітаю! Щастя і здоров’я, Радості бажаю!

***

Верба зеленіє, в небі грає сонце — То Вербиця світла загляда в віконце!

Раніше Факти ICTV зібрали головні традиції та заборони Вербної неділі.

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