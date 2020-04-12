12 квітня православні християни відзначатимуть Вербну неділю. У цей день Ісус Христос увійшов до Єрусалиму.

Люди вітали Ісуса, кидаючи йому під ноги пальмове листя, тому на багатьох мовах свято називають Пальмовою неділею.

В Україні цього дня освячують вербні гілочки.

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Вербна неділя відзначається за тиждень до Великодня або в шосту неділю Великого посту.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Вербною неділею.

У Вербну неділю,

Бажаю вам, без сумніву,

В серці — тепла, доброти,

Ну а в душі — краси.

Нехай все у вас вдається,

Нехай вам любов посміхнеться.

Щастя прийде назавжди,

І не піде ніколи.

***

Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,

Торкнусь тебе легесенько вербою,

Готуйся зустрічати світлу Пасху,

Великдень йде до нас з тобою!

***

Хай торкнеться вас лоза вербова,

Сіренька гілочка пухнаста,

Щоби ви були завжди здорові,

Та раділи, скоро свята Пасха!

***

Світла Вербниця настала,

Радість нам подарувала,

Край доріг і біля річки

Вкрились котиком вербички.

Галузочки посвятили,

Діток розуму навчили,

Щоб здоровими зростали,

Маму з батьком шанували!

***

Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,

Торкнусь тебе легесенько вербою,

Готуйся зустрічати світлу Пасху,

Великдень йде до нас з тобою!

Нагадаємо, 12 квітня закінчується підготовка перед Страсним тижнем, з якого починається найсуворіший піст. Факти ICTV зібрали головні традиції та заборони Вербної неділі.