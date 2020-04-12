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Факти / Lifestyle

Вербна неділя 2020: найкращі привітання

12 квітня православні християни відзначатимуть Вербну неділю. У цей день Ісус Христос увійшов до Єрусалиму.

Люди вітали Ісуса, кидаючи йому під ноги пальмове листя, тому на багатьох мовах свято називають Пальмовою неділею.

В Україні цього дня освячують вербні гілочки.

ЧитайтеКоли Великдень у 2020 році

Вербна неділя відзначається за тиждень до Великодня або в шосту неділю Великого посту.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Вербною неділею.

У Вербну неділю,
Бажаю вам, без сумніву,
В серці — тепла, доброти,
Ну а в душі — краси.
Нехай все у вас вдається,
Нехай вам любов посміхнеться.
Щастя прийде назавжди,
І не піде ніколи.

***

Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,
Торкнусь тебе легесенько вербою,
Готуйся зустрічати світлу Пасху,
Великдень йде до нас з тобою!

***

Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи, скоро свята Пасха!

***

Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!

***

Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,
Торкнусь тебе легесенько вербою,
Готуйся зустрічати світлу Пасху,
Великдень йде до нас з тобою!

Нагадаємо, 12 квітня закінчується підготовка перед Страсним тижнем, з якого починається найсуворіший піст. Факти ICTV зібрали головні традиції та заборони Вербної неділі.

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