12 квітня православні християни відзначатимуть Вербну неділю. У цей день Ісус Христос увійшов до Єрусалиму.
Люди вітали Ісуса, кидаючи йому під ноги пальмове листя, тому на багатьох мовах свято називають Пальмовою неділею.
В Україні цього дня освячують вербні гілочки.
Читайте: Коли Великдень у 2020 році
Вербна неділя відзначається за тиждень до Великодня або в шосту неділю Великого посту.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Вербною неділею.
У Вербну неділю,
Бажаю вам, без сумніву,
В серці — тепла, доброти,
Ну а в душі — краси.
Нехай все у вас вдається,
Нехай вам любов посміхнеться.
Щастя прийде назавжди,
І не піде ніколи.
***
Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,
Торкнусь тебе легесенько вербою,
Готуйся зустрічати світлу Пасху,
Великдень йде до нас з тобою!
***
Хай торкнеться вас лоза вербова,
Сіренька гілочка пухнаста,
Щоби ви були завжди здорові,
Та раділи, скоро свята Пасха!
***
Світла Вербниця настала,
Радість нам подарувала,
Край доріг і біля річки
Вкрились котиком вербички.
Галузочки посвятили,
Діток розуму навчили,
Щоб здоровими зростали,
Маму з батьком шанували!
***
Торкнусь пухнастим котиком сіреньким,
Торкнусь тебе легесенько вербою,
Готуйся зустрічати світлу Пасху,
Великдень йде до нас з тобою!
Нагадаємо, 12 квітня закінчується підготовка перед Страсним тижнем, з якого починається найсуворіший піст. Факти ICTV зібрали головні традиції та заборони Вербної неділі.